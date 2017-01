DOLIU ÎN POLITICA ŞI ÎNVĂŢĂMÂNTUL CONSTĂNŢEAN! A MURIT LIBERALUL VICTOR RĂDULESCU

DOLIU ÎN POLITICA ȘI ÎNVĂȚĂMÂNTUL CONSTĂNȚEAN! A MURIT LIBERALUL VICTOR RĂDULESCU

Prof. Doinița Mitrică, noul director al Colegiului, declara referitor la decesul prestigiosului dascăl: „Personalitate remarcabilă a învățământului constănțean, figură emblematică pentru destinele celor care au trecut pragul școlii noastre, domnul profesor Victor Rădulescu va rămâne în inimile noastre ca un om deosebit. Transmitem condoleanțe familiei îndoliate”.Iulia Darcoș: Dumnezeu să-l odihnească în pace! Mi-l amintesc cu mare plăcere colindând sălile liceului și verificând clasele... Mi-l amintesc, în ușa barului, în ziua când două clase au chiulit și am fost exmatriculați trei zile.... Ce vremuri! Rămâi cu bine, domnule director!Vasile Jurje: Mă întristează aflarea acestei vești. Pe Victor îl știu din tinerețe. Mi-a fost director la Liceul de Artă, am fost vecini și buni prieteni. Am petrecut multe momente plăcute împreună, încă de pe vremea când trăia tatăl său, cunoscutul pictor Gh. Rădulescu. Dumnezeu să-l odihnească !