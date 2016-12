Doliu în CJC şi în PSD Constanţa: "E o mare pierdere!"

Doliu în CJC și în PSD Constanța: "E o mare pierdere!"

Ing. Mihai Pariza, consilier județean PSD în două mandate, s-a stins marți din viață. Vechi membru de partid al PSD, Pariza a fost un exemplu de demnitate și omenie. Moartea omului politic Mihai Pariza a îndoliat întregul partid.„L-am cunoscut pe domnul Mihai Pariza în anul 2004 și aș spune parafrazând un vechi proverb românesc «Cine nu are bătrâni, să-și cumpere». A fost un om echilibrat. Pot spune că noi am fost norocoși că am avut un asemenea om în preajma noastră. Am avut de învățat de la el, atât în administrația publică, cât și în viața politică. A fost printre primii membri de partid, un social democrat adevărat. Am întâlnit puțini oameni care să aibă o coloană vertebrală cum a avut colegul nostru, Mihai Pariza. Este o mare pierdere!”, a declarat vice-președintele Consiliului Județean, Cristinel Dragomir.Înmormântarea va avea loc astăzi, ora 12, iar slujba de pomenire se va ține la Biserica Adormirea Maicii Domnului.