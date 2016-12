Doi parlamentari PDL vor instituirea unei Zile Naţionale de Rugăciune

Doi parlamentari PDL vor instituirea unei Zile Naționale de Rugăciune

Ştire online publicată Sâmbătă, 17 Aprilie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Senatorul PDL Gheorghe David și deputatul Mircea Lubanovici au depus, săptămâna aceasta, la Senat, o propunere legislativă privind modificarea Codului Muncii, care prevede declararea Zilei Naționale de Rugăciune ca sărbătoare legală nelucrătoare, notează Mediafax. Inițiatorii proiectului de lege menționează că o lege asemănătoare există în SUA, sub denumirea de National Day of Prayer, „în care populația Statelor Unite se poate întoarce cu gândul la Dumnezeu prin rugăciune și meditație, la cele sfinte, fie în biserici, fie în grupuri, fie individual”. Potrivit inițiatorilor, promovarea acestei inițiative legislative este determinată de dorința multor creștini, atât din țară, cât și a multor români din diaspora, indiferent de confesiune sau cultul creștin căruia îi aparțin, de a exista o zi specială din an dedicată apropierii de Dumnezeu prin rugăciune, instituită prin lege - care să fie declarată sărbătoare legală și zi nelucrătoare, se arată într-un comunicat al PDL remis, vineri, agenției Mediafax.