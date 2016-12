Doi parlamentari de Constanţa şi-au angajat rudele la cabinetele parlamentare

Doi parlamentari de Constanța și-au angajat rudele la cabinetele parlamentare

Agenția Națională de Integritate (ANI) a constatat că 32 de actuali sau foști parlamentari, printre care și deputatul Colegiului 10 din Constanța, Mădălin Voicu, au fost în conflict de interese pentru că și-au angajat rudele la birourile parlamentare. Inspectorii ANI au constatat că Mădălin Voicu a încheiat, în legislatura 2008 - 2012, un contract civil prin care și-a angajat nora în funcția de consilier la biroul său parlamentar. În baza contractului civil încheiat, nora sa a obținut venituri salariale de 3.302 de lei.Totodată, potrivit ANI, în conflict de interese, în timpul mandatului de parlamentar, s-a aflat și fostul deputat Aledin Amet de la UDTTMR.Inspectorii de integritate au constatat că acesta a încheiat, în legislatura 2008-2012, un contract civil prin care și-a angajat soția în funcția de consilier în cadrul biroului său parlamentar. În baza contractului civil încheiat, soția sa a obținut venituri salariale de 1.143 de lei.„În legislatura 2008- 2012 am fost în conflict de interese administrativ timp de două săptămâni, întrucât în perioada 15 decembrie 2008 - 31 decembrie 2008, timp de două săptămâni, am încheiat un contract civil, pe numele Amet Cunsel, soția mea, obținându-se un venit de 1.143. Este inutil să dezvolt subiectul, spunând că am dorit să fac un bine, deoarece am vrut să ajut o tânără tătăroaică din Cobadin, care, din motive de sănătate, nu putea fi angajată oficial, ajutându-mă în perioada campaniei, astfel încât am recurs la această metodă, dându-mi-se asigurări, la vremea respectivă, la nivelul birourilor de specialitate, din cadrul Camerei Deputaților, că este o metodă legală. De altfel, dacă este nevoie, voi depune la dosar chitanța care arată că am donat această sumă. Moral, consider că nu am greșit. Din punct de vedere administrativ, se consideră că nu aceasta era metoda. Îmi asum greșeala. Nu voi contesta raportul, pe care, acum, îl consider corect. Voi fi mult mai atent, deoarece binele pe care dorești să-l faci, se poate întoarce împotriva ta. Este un moment neplăcut pentru mine. Îmi cer scuze, pentru această greșeală administrativă și pentru metoda folosită”, a spus fostul deputat Aledin Amet.Mădădlin Voicu nu a putut fi contactat pentru a-și exprima un punct de vedere.