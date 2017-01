Doi italieni vor să investească 180 milioane de euro pentru un circuit de Formula 1 în comuna 23 August

Primarul comunei constănțene 23 August, democrat-liberalul Mugur Mitrana, președintele Camerei de Comerț, Industrie, Na-vigație și Agricultură (CCINA) Constanța, Mihai Daraban, și prefectul județului Constanța, Claudiu Palaz au fost, vineri, oaspeții unor organizatori de circuite automobilistice internațio-nale de amploare. Este vorba, concret, de Nicolae Șerbu, licențiat al circuitului stradal din jurul Palatului Parlamentului, Gaetano Limongi, președinte S.A.G.I.S. SPA, proprietar al circuitului de Formula 1 de la Imola (Italia) și, de 30 de ani, organizator al Marelui Premiu de Formula 1 al statului San Marino și de Federico Bendinelli, vicepreședintele Aerodromului Enzo & Pino Ferrari. Evenimentul a avut loc la sediul Prefecturii Constanța, iar în cadrul său a fost prezentat proiectul unui circuit permanent de Formula 1 ce urmează a se concretiza în localitatea 23 August. Caracterizată drept o inițiativă grandioasă, construirea unui circuit de Formula 1 într-o localitate constănțeană ar presupune, potrivit declarațiilor primarului Mugur Mitrana și ale lui Nicolae Șerbu, crearea de locuri de muncă și o dezvoltare turistică fără precedent a zonei. Circuitul urmează a fi finanțat de italienii prezenți vineri la Instituția Prefectului Județului Constanța, dar, așa cum au declarat în contextul unei conferințe de presă, ei sunt deschiși și altor propuneri de colaborare, ei invitând chiar și investitori români să devină parte a acestui proiect. În ceea ce privește coordonatele tehnice ale proiectului, acest circuit va fi situat, așa cum reiese din declarațiile gospodarului șef din 23 August, pe un teren proprietate a Primăriei, de fapt „un islaz, un pământ neproductiv”. Pentru că derularea, în condiții optime, a unui circuit modern de Formula 1 necesită o lungime a traseului de aproximativ cinci kilometri, terenul pus la dispoziția finanțatorilor pentru proiect măsoară în jur de 120-130 de hectare. Cu toate acestea, însă, există posibilitatea extinderii acestui proiect prin organizarea, în imediata apropiere a circuitului de Formula 1, a unei zone de distracție, precum și prin deschiderea unor puncte comerciale și restaurante. De precizat este că, pentru realizarea acestui circuit, va fi semnat, între administrația publică locală din 23 August și finanțatori, un parteneriat public-privat. Partea financiară urmează a fi asigurată, așa cum am menționat, de finanțatorii italieni și se ridică, în conformitate cu declarațiile lui Nicolae Șerbu, la aproximativ 180 de milioane de euro. Interesant de remarcat e, însă, faptul că exista posibilitatea ca acest circuit să fie realizat și în Bulgaria, la Silistra, pe terenul unui fost aeroport militar dezafectat, mai ales că, se pare, autoritățile bulgare erau mult mai deschise față de această inițiativă. Cu toate acestea, a fost preferată doar varianta circuitului din 23 August deoarece organizarea a două circuite similare în zona de sud-est a Europei în două țări atât de apropiate ar fi creat probleme. Cât privește partea administrativă, până la demararea proiectului, susține primarul Mitrana, trebuie parcurse următoarele etape: contractul de colaborare între primărie, ca instituție publică, și finanțatori, planul urbanistic zonal (PUZ), acordul Consiliului Local 23 August. De remarcat e, însă, că una dintre instituțiile publice care trebuie să-și dea avizul pentru acest proiect este Consiliul Jude-țean Constanța ori, așa cum se știe, între CJC și administrația 23 August nu există ceea ce am putea numi o colaborarea fructuoasă. Cele două părți s-au întâlnit chiar și în instanță pentru refuzul semnării, de către CJC, a unui aviz de principiu. Și, dacă primarul democrat-liberal a preferat să fie mai reținut în declarații în ceea ce privește eventualitatea ca CJC să aprobe autorizația necesară, prefectul Palaz și-a exprimat convingerea că niciuna dintre autoritățile locale nu va pune piedici proiectului. Dacă ar exista toate avizele necesare, organizarea șantierului pentru construcția circuitului ar putea începe în trei luni, iar realizarea sa ar dura, în principiu, maximum un an.