Doi deputaţi constănţeni vor mai mulţi bani pentru partidele la care au migrat

Doi deputați constănțeni vor mai mulți bani pentru partidele la care au migrat

Deputații constănțeni Florin Gheorghe și Răzvan Condură-țeanu sunt inițiatorii unei legi prin care propun ca subvenția acor-dată de la buget partidelor în funcție de numărul de parla-mentari obținut la alegeri să fie recalculată la începutul fiecărei sesiuni parlamentare, în raport de aleșii care au trecut de la un partid la altul. Alături de cei doi parlamentari ai Constanței se mai află și alți inițiatori cum ar fi Eugen Nico-licea, Luminița Adam Pachel, Haralambie Vochițoiu, Bogdan Ciucă, Ioan Adam, Adrian Diaconu, Grațiela Gavrilescu, Florin Iordache, Radu Popa, Florin Secară, Ovidiu Silaghi. Printre cei care au inițiat proiectul de lege în acest sens se numără și parlamentari care au fost aleși pe listele PPDD și au trecut la UNPR, cum este cazul deputatului Colegiului 3 din Constanța, Răzvan Condurățeanu, sau PSD, dar și unii care au plecat din PNL și s-au alăturat grupului PC. Inițiatorii consideră că, în cazul în care numărul parlamentarilor dintr-un partid scade prin demisia unora dintre aceștia, subvenția pe care partidul politic o primește de la buget pe baza numărului de mandate obținute în alegeri devine neproporțională și incorectă.„Se evită, astfel, situația în care toți parlamentarii s-ar retrage din partid, iar partidul respectiv ar continua să primească subvenții deși a rămas fără susținere parlamentară”, a spus deputatul Florin Gheorghe. El a precizat că proiectul aflat la Senat în dezbatere publică prevede că suma proporțională cuvenită fiecărui partid, în funcție de numărul parlamentarilor, se recalculează la începutul fiecărei sesiuni parlamentare în funcție de numărul de parlamentari pe care fiecare partid îl are la începutul sesiunii. Numărul de parlamentari ai unui partid la începutul unei sesiuni parlamentare este compus din numărul de parlamentari obținut din alegeri din care se scade numărul de parlamentari care și-a pierdut calitatea de membru, la care se adaugă numărul de parlamentari care a obținut această calitate la începutul sesiunii.Ca un exemplu în acest sens, la Senat, grupul parlamentar al PPDD s-a desființat în condițiile în care toți senatorii aleși sub sigla acestui partid au trecut la alte partide, majoritatea la PSD și UNPR. La Camera Deputaților, grupul a rămas cu 14 deputați, în timp ce 35 au părăsit PPDD. Și peste 30 de parlamentari ai PNL au demisionat din acest partid, formând PLR și alăturându-se grupului parlamentar PC.Camera Deputaților este for decizional la acest proiect de lege. Legea privind finanțarea partidelor politice prevede că partidele primesc anual subvenție de la bugetul de stat, iar suma alocată anual nu poate fi mai mare de 0,04% din veniturile prevăzute în bugetul de stat. Pentru partidele politice care promovează femei pe listele electorale, pe locuri eligibile, suma alocată de la bugetul de stat va fi majorată proporțional cu numărul mandatelor obținute în alegeri de candidații femei. Subvenția de la bugetul de stat se acordă în funcție de numărul de voturi primite în alegerile parlamentare și în alegerile locale. Trei sferturi din bugetul anual acordat partidelor politice vor fi împărțite partidelor politice, proporțional cu numărul de voturi primite la alegerile parlamentare, respectiv media voturilor valabil exprimate pentru Camera Deputaților și Senat, dacă au realizat pragul electoral.