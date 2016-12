Documentul pentru convocarea CSAT, semnat de şase miniştri

Documentul pentru convocarea CSAT, semnat de șase miniștri

Premierul Victor Ponta a anunțat că documentul privind convocarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT) se află deja la Secretariatul general al Consiliului, după ce a fost semnat de șase membri ai Guvernului.„Documentul a fost și trimis la secretariatul CSAT. Este semnat de membri CSAT care fac parte din Guvern, cu excepția domnului Cazanciuc, nu era nevoie și de semnătura lui. Au semnat miniștrii Chițoiu, Gabriel Oprea, Corlățean, Andrei Gerea și cu mine, ministrul Apărării, Dușa. Noi am cerut un singur lucru: în CSAT, pe ordinea de zi, să fie un raport al STS, care nu se află sub niciun fel sub autoritatea Guvernului, privind modul în care au acționat în cazul accidentului (aviatic - n.r.) de luni și, mai direct, un lucru pe care acum îl știm cu siguranță, faptul că identificarea locului telefonului de la care vorbeau supraviețuitorii s-a făcut în mod greșit. Informațiile STS au trimis echipele ISU de salvatori la o distanță destul de mare”, a afirmat premierul, citat de Agerpres.Victor Ponta a apreciat că solicitarea sa privind discutarea raportului STS în CSAT este "legitimă", în condițiile în care conducerile instituțiilor aflate în subordinea Guvernului care nu au funcționat bine în cazul accidentului aviatic și-au asumat deja răspunderea.