Documentele din Primăria Constanţa au intrat în vizorul ANRMAP

În timp ce Mazăre „doarme bine” noaptea,

Documentele din Primăria Constanța au intrat în vizorul ANRMAP

Primăria Constanța a intrat, recent, și în vizorul Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice. Concret, potrivit declarațiilor făcute ieri de primarul Radu Mazăre, ANRMAP-ul a înștiințat Primăria Constanța, printr-o adresă care a parvenit administrației publice locale pe data de 15 septembrie, că va face obiectul unui control al procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică derulate în perioada 2006-2009. Mai exact, controlul va urmări acele contracte care au avut „ca obiect Servicii de publicitate/advertising”, dar și modul de atribuire a contractelor privind încredințarea realizării Studiului de Fezabilitate, a Proiectului Tehnic și a execuției lucrărilor de urbanizare aferente contractelor de concesiune nr. 38.133/15.06.2000 și 38.134/15.06.2000. Din iulie până în prezent, ANRMAP-ul este cea de-a patra instituție care demarează controale în Primăria Constanța, după ANI, DNA și Curtea de Conturi. Acest aspect a determinat, evident, o nouă ieșire publică a edilului Constanței, constând într-o conferință de presă în care, deloc surprinzător, primarul a pus totul, ca întotdeauna, de altfel, pe seama unui soi de persecutare politică marca Traian Băsescu. „A venit toamna și a început mai abitir sezonul anchetelor. M-au căpiat cu anchetele. Aș vrea să mă lase dracu’ în pace, să fac și eu treabă în orașul ăsta”, și-a exprimat Mazăre, ușor plastic, dorința. El a făcut, pe fondul aceleiași… căpieri, și o trecere în revistă a controalelor care, în ultima vreme, au „căzut pe capul” sărmanei Primării Constanța. În ordinea în care au fost menționate de Mazăre, instituțiile statului care controlează în prezent activitatea și contractele Primăriei Constanța sunt: Curtea de Conturi, care pe 31 iulie a înștiințat administrația locală că „toată activitatea sa din 2008” va fi verificată, și Agenția Națională de Integritate (ANI) care cercetează contractele de publi-citate încheiate între Primăria Constanța, pe de o parte, și Soti Cable Neptun și Telegraf Advertising de cealaltă parte. The show must go on Mazăre a confirmat ieri, din proprie inițiativă, faptul că Direcția Națională Anticorupție (DNA) a emis o ordonanță de ridicare silită a documentelor de la Primăria Constanța referitoare, însă, nu doar la cele două contracte de 800.000 de euro încheiate, în 2009, între administrația locală și compania Soti Cable Neptun, ci și la o serie de acte, în original, privind contractele de publicitate, precum și orice alte contracte de prestări servicii încheiate între Primărie și Soti Cable Neptun, de la înființarea societății (n.r. 28.04.1992) și până în prezent, dar și cu Telegraf Advertising, de asemenea, de la înființarea acesteia din urmă (n.r. - 16.12.1994) și până la momentul de față. „Nici nu știu care era primar atunci. Bună întrebare, nu?”, a venit aprecierea lui Mazăre. Păi… nu tocmai, e destul de jenant ca un primar aflat deja la al treilea mandat, primul dintre acestea început, nota bene!, cu nouă ani în urmă, să nu aibă idee de pre-decesorii săi postcomuniști. N-a trecut, totuși, atât de mult timp. Mazăre ne-a lămurit, însă, imediat: „În ’92 scriam ziarele, mai beam o bere cu băieții și a doua zi vindeam ziarele pe stradă”. Pentru informa-rea publică, în 1992, Tudor Baltă a părăsit fotoliul de primar în favoarea lui Corneliu Neagoe, acesta din urmă fiind edil-șef până în 1996. Preocupat nevoie mare de faptul că funcționarii din cadrul a patru instituții care îi verifică activitatea sunt plătiți din bani publici, primarul pesedist a adăugat: „Nea președinte Băsescu, e bătaie de joc ca patru instituții ale statului să cerceteze același lucru! E bătaie de joc pentru români”, și-a lansat primarul „diagnosticul”. Mai mult, același primar a adăugat: „Vor să mă bage pe mine la pușcărie, ca să scape, asta se vrea. Ca să scape de Mazăre, ca să administreze ei Constanța”, a fost, concret, punctul de vedere al primarului vizavi de acțiunile de verificare demarate de instituțiile statului în Primăria Constanța. Chiar dacă Primăria a devenit obiect de activitate pentru Curtea de Conturi, DNA, ANI și, mai nou, ANRMAP, Mazăre susține că doarme liniștit. Conform afirmațiilor sale, atunci când avocata sa l-a întrebat cum doarme noaptea, răspunsul său a fost „foarte bine”. „Dorm foarte bine noaptea. M-am obișnuit de cinci ani de zile”, a conchis Mazăre jovial, în deplin dezacord cu actualul context, anume acela în care administrația pe care o conduce face obiectul atâtor verificări.