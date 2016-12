Doar două mandate succesive pentru aleşii locali

1

Doua mandate si la revedere

Ideea nu e noua. Am auzit-o prima data acum aproape un an cand Adriana Saftoiu, intr-o emisiune la B1TV, a pus pe tapet aceasta tema. Si este foarte corecta. La o adica de ce Presedintele Romaniei n-are dreptul decat la doua mandate, iar un primar,presedinte de CJ sau consilier, nelimitat? Si vedem ce se intampla in zilele noastre: Cu cat un primar sau presedinte de CJ fac "purici" in functiile lor, cu atat probabilitatea de coruptie si de matrapazlacuri in forma continuata e mai mare. Pentru ca avand puterea, si fiind siguri ca vor fi realesi, isi permit orice. Mai mult ca sigur ca legea va trece si se va aplica. Aceasta este doar una din consecintele alegerii lui Iohannis. Si macar prin prisma acestei legi sa nu mai auzim de Mazare, de Constantinescu, de Dumitrache, de Dobre, de Martin, de Oprescu, de Vanghelie, de Oprisan,....... si asa mai..... etcetera.