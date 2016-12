DNA: Vasile Blaga nu are calitate de învinuit sau inculpat în niciun dosar penal

Ştire online publicată Joi, 11 August 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Vasile Blaga "nu are calitatea de învinuit sau inculpat în niciun dosar penal aflat pe rolul DNA", se arată în răspunsul Direcției Naționale Anticorupție la solicitarea MEDIAFAX.Fostul ministru de Interne Vasile Blaga a fost audiat marți în calitate de martor în dosarul corupției din vămi, el declarând că procurorii i-au mulțumit, la final, pentru promptitudinea cu care a răspuns citației și că, după o declarație de 10-12 minute, s-au declarat "extrem de lămuriți"."Procurorii mi-au mulțumit pentru că am răspuns prompt (citației, n.r.). Audierea a durat 10-12 minute. La final mi-au spus că sunt extrem de lămuriți", a declarat, marți după-amiază, fostul ministru de Interne.Invitat să participe prin telefon la o emisiune de televiziune, Blaga a spus că nu-i acuză pe cei care vorbeau despre el într-o conversație interceptată de anchetatori în acest dosar."Nu-i acuz, nu știu ce fapte le sunt imputate și nu este treaba mea să fac asta. Eu am fost chemat să dau niște lămuriri și am înțeles că procurorii sunt extrem de lămuriți", a declarat Vasile Blaga.Fostul ministru a fost audiat ca martor într-un dosar privind corupția din vămile din vestul țării, după ce numele său a apărut într-o convorbire între doi dintre cei implicați în acest dosar. Transcrierea convorbirii a fost publicată săptămâna trecută de presa locală din Timiș.