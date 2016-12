DNA: Senatorul Banias are calitate de făptuitor în dosarul UCM Reşiţa

DNA: Senatorul Banias are calitate de făptuitor în dosarul UCM Reșița

Marţi, 14 Decembrie 2010.

Senatorul Mircea Banias are calitate de făptuitor în dosarul în care sunt cercetați doi directori ai UCM Reșița și un om de afaceri libanez, potrivit declarațiilor făcute de procurorul DNA, ieri, în fața Completului de 5 judecători al ÎCCJ, care a judecat recursurile în acest caz, informează realitatea.net. Procurorul DNA a arătat, în susținerea recursului împotriva lăsării în libertate a directorului Consiliului de Administrație al UCM Reșița, Adrian Chebuțiu, că, deși avocații din dosar au invocat necompetența ÎCCJ de a judeca cererile de arestare preventivă a celor doi, această competență este atrasă de faptul că în dosar este cercetat și senatorul Mircea Banias, care are calitate de „făptuitor”. Mai mult, reprezentantul DNA a arătat că s-au obținut autorizații de interceptare a convorbirilor în ceea ce îl privește pe Banias. Liderul PD-L a declarat, încă de săptămâna trecută, că nu are nicio legătură cu acest dosar. „Am constatat cu surprindere că numele meu a fost asociat, fără niciun fel de fundament, cu ale unor persoane din orașul Reșița, bănuite de acte de corupție. Doresc să precizez ferm că nu le cunosc, nu am auzit de persoanele respective și, evident, nici nu am derulat activități comerciale împreună. Prin urmare, orice folosire a numelui meu într-un asemenea context mă face să mă îndrept împotriva celor care îmi aduc atingere imaginii publice”, se arată în comunicatul semnat de Banias.