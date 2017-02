DNA cere documente de la Ministerul Justiţiei, despre OUG pentru modificarea legislaţiei penale. Procurorul general confirmă

DNA cere documente de la Ministerul Justiției, despre OUG pentru modificarea legislației penale. Procurorul general confirmă

Procurorii DNA au solicitat Ministerului Justiției să le pună la dispoziție documentări și înregistrări de pe camerele de supraveghere cu persoanele care au lucrat la redactarea textului ordonanței de urgență privind modificarea și completarea Codului Penal și a Codului de Procedură civilă.Procurorul general al României, Augustin Lazăr, a confirmat, în această dimineață, că există un dosar pe rolul DNA care "are o anumită legătură" cu ordonanța de urgență adoptată de Executiv privind modificarea Codurilor Penale."Există o anchetă a DNA și pentru mai multe date vă rog să consultați Biroul de presă al DNA. Adică să fie niște date concrete, să nu vă spun niște lucruri care nu sunt riguros exacte. (...) Există un dosar pe rolul DNA care are o anumită legătură", a declarat Augustin Lazăr, înainte de începerea ședinței Consiliului Superior al Magistraturii.Ministerul Justiției are timp până joi să pună la dispozița anchetatorilor documentele și filmările solicitate în cadrul anchetei demarate după o plângere penală depusă la DNA de membri ai asociației "Inițiativa România", potrivit România TV.Prim ministrul Sorin Grindeanu și ministrul Justiției, Florin Iordache, a fost denunțați la Direcția Națională Anticorupție de trei membri ai asociației "Inițiativa România". Aceștia îi acuză pe demnitari de favorizarea făptuitorului și de acțiuni săvârșite cu rea credință prin promovarea grațierii și a modificării Codului Pena și Coduui de procedură penală prin ordonanțe de urgență.