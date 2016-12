Distracţie şi voie bună la tepreşul organizat de UDTTMR şi Primăria Murfatlar

Distracție și voie bună la tepreșul organizat de UDTTMR și Primăria Murfatlar

Uniunea Democrată a Tătarilor Turco - Musulmani din România (UDTTMR), în parteneriat cu Primăria și Consiliul Local Murfatlar și cu sprijinul primarului Valentin Saghiu, a organizat, sâmbătă, 13 iunie, în pădurea Fântânița, o serbare câmpenească la care au luat parte aproximativ 4.000 de persoane.Timp de aproape șapte ore, toți cei prezenți au petrecut în compania familiilor și a prietenilor, reînviind tradiția tepreșului de altădată. Nu au lipsit nici oaspeții de seamă: prefectul județului Constanța, Ion Constantin, alături de cei doi subprefecți, Ersun Anefi și Levent Accoium, senatorul Nicolae Moga, deputatul Mihai Lupu, subsecretarul de stat din cadrul Departamentului pentru Relații Interetnice Aledin Amet, muftiul Iusuf Muurat, deputatul în Parlamentul Bulgariei Rușen Riza, președintele Organizației Tătarilor din Ankara, Umit Șilit, dar și o delegație de reprezentanți ai armatei americane de la Baza Militară Mihail Kogălniceanu. De asemenea, la eveniment au mai participat și 120 de reprezentanți ai tătarilor din Dobrich - Bulgaria.Programul a debutat cu premierea elevilor care frecventează cursurile Școlii Comunitare din cadrul UDTTMR, prilej cu care copiii au prezentat scurte momente artistice, punând în valoare cunoștințele acumulate pe parcursul unui an de studiu. UDTTMR a pregătit pentru ei daruri dulci, dar și noul Abecedar al limbii tătare. Evenimentul a fost urmat de prima parte a programului artistic susținut de ansambluri și soliști ai UDTTMR. A urmat competiția de kureș - lupte tradiționale tătărești, care s-a desfășurat pe trei categorii, urmată apoi de partea a doua a spectacolului, în cadrul căreia au evoluat, pe lângă ansambluri ale UDTTMR, Ansamblul Delikanlilar al Uniunii Democrate Turce din România și Ansamblul de dansuri aromâne „Dor” din Sarighiol Deal, județul Tulcea.Cei prezenți au mai asistat la demonstrații de tras cu arcul, toți cei interesați de acest sport având posibilitatea să exerseze sub atenta supraveghere a unor îndrumători cu experiență. De asemenea, plimbările cu căruța au fost un alt punct de atracție. Bucatele tradiționale tătărești au fost și ele la mare căutare. Pe toată perioada desfășurării evenimentului, membrele Organizației de Femei a UDTTMR au pregătit șuberek. De asemenea, în cadrul unei expoziții culinare, au fost expuse preparate din bucătăria tradițională tătărească dintre cele mai diversificate.La standul UDTTMR, au fost distribuite - gratuit - cărți, printre care și Abecedarul limbii tătare în ediție revizuită, și multe alte materiale promoționale.Tepreșul, organizat pentru al doilea an consecutiv în Pădurea Fântânița de la Murfatlar, de UDTTMR în partene-riat cu administrația locală de la Murfatlar, s-a încheiat cu un foc de tabără.Mai multe fotografii de la eveniment puteți vedea și pe site-ul www. cugetliber.ro.