Dispută politică. Liberalii aruncă săgeţi prefectului Adrian Nicolaescu, după ce le-a demis un primar

Dispută politică. Liberalii aruncă săgeți prefectului Adrian Nicolaescu, după ce le-a demis un primar

La doar două luni de la alegerile locale, comuna Nicolae Bălcescu a rămas fără primar, după ce, ieri, prefectul județului Constanța, Adrian Nicolaescu, a semnat ordinul de încetare a mandatului câștigat de Viorel Bălan pe 5 iunie 2016.Decizia prefectului vine în urma raportului de evaluare emis de Agenția Națională de Integritate care l-a declarat pe primarul Viorel Bălan incompatibil cu această funcție.Ordinul emis de reprezentantul Guvernului în teritoriu a avut drept temei juridic raportul de evaluare nr. 31029/G/II/10.07.2013 emis de Agenția Națională de Integritate, rămas definitiv prin Decizia nr. 1950/16.06.2016, pronunțată de către Înalta Curte de Casație și Justiție, precum și alte prevederi legale privind statutul aleșilor locali.Cum s-a ajuns la această situație și când ar putea fi alegeriLuna trecută, magistrații de la Înalta Curte de Casație și Justiție au respins recursul formulat de primarul comunei Nicolae Bălcescu, Viorel Bălan, în dosarul în care Curtea de Apel Constanța îl declarase incompatibil, decizia judecătorilor de la ÎCCJ fiind definitivă.Concret, necazurile primarului din Nicolae Bălcescu au început în 2013, atunci când reprezentanții Agenției Naționale de Integritate (ANI) l-au declarat incompatibil. Potrivit ANI, Viorel Bălan s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 23 iunie 2008 - 21 septembrie 2010, deoarece a exercitat, simultan, funcția de primar al comunei Nicolae Bălcescu și funcția de administrator al SC Panminada SRL (23 iunie 2008 - 5 ianuarie 2009) și al SC Pavicom SRL (23 iunie 2008 - 21 septembrie 2010). De asemenea, întrucât acesta ar fi omis menționarea în declarațiile de interese aferente anilor 2009 și 2010 a calităților deținute în cadrul SC Pavicom SRL, ANI a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța cu privire la existența indiciilor referitoare la săvârșirea infracțiunii de fals în declarații.„Am avut cândva o firmă, dar, după ce am ieșit primar în primul mandat, am vorbit cu un avocat ca să fiu exclus, tocmai pentru a nu fi incompatibil. Nu știu ce s-a întâmplat, probabil este vorba de o neglijență, altfel nu-mi explic, pentru că eu știam că nu mai sunt în nicio firmă”, spunea primarul Viorel Bălan, la timpul respectiv.Drept urmare, la scurt timp, șeful administrației a contestat decizia la Curtea de Apel Constanța, numai că instanța nu i-a dat câștig de cauză. În consecință, el a formulat recurs la ÎCCJ, însă nici de această dată nu a avut noroc. Mai mult, calea de atac este și ultima, iar decizia este definitivă.În aceste împrejurări, potrivit legii, prefectul a fost obligat să dispună încetarea mandatului lui Viorel Bălan, însă șeful administrației publice locale poate ataca ordinul în instanță.Pe de altă parte, dacă instanța va da câștig de cauză Prefecturii Constanța, în termen de șase luni, în comuna Nicolae Bălcescu ar trebui organizate, din nou, alegeri locale. Până atunci, administrația publică locală va fi condusă de viceprimarul Nicolae Ciocănete, mâna dreaptă a primarului Viorel Bălan, coleg de partid cu acesta și, cel mai probabil, viitor candidat din partea PNL, la următoarele alegeri locale.PNL reacționează și îl acuză pe prefect că demersul său este prematurVizavi de această situație, Partidul Național Liberal, filiala Constanța, din care face parte primarul Viorel Bălan, a transmis un comunicat de presă în care își exprimă surprinderea față de poziția prefectului Adrian Nicolaescu.„La această dată, nu au fost finalizate litigiile dintre Agenția Națională de Integritate și primarul Viorel Bălan vizând legalitatea raportului prin care s-a constatat existența unui caz de incompatibilitate, astfel încât un astfel de demers ar putea fi considerat prematur. Totodată, emiterea acestui ordin este cu atât mai surprinzătoare cu cât se are în vedere o situație de incompatibilitate ce a încetat, potrivit chiar precizărilor ANI, încă din anul 2010, mult anterior sesizării acestei instituții, în anul 2013. Or, în aceste cazuri, în situații similare sau chiar identice, Instituția Prefectului Constanța a reținut incidența dispozițiilor speciale ale art. 26 alin. 3 din Legea 176/2010, potrivit cărora, în cazul în care cauza de incompatibilitate a încetat înainte de sesizarea ANI, sancțiunea nu poate fi aplicată decât în termen de trei ani de la data încetării acesteia, termen ce a fost cu mult depășit”, se spune într-un comunicat de presă transmis de PNL Constanța.Pe de altă parte, liberalii susțin că, în perioada următoare, reprezentanții PNL din cadrul administrației publice locale din comuna Nicolae Bălcescu vor face toate demersurile posibile pentru a evita existența unor blocaje sau sincope în derularea proiectelor asumate la nivelul acestei comunități care, la alegerile locale din 5 iunie, a înțeles să acorde un vot covârșitor candidaților liberali pentru Primăria și Consiliul Local Nicolae Bălcescu.