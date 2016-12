DINU GHEORGHE îşi prezintă proiectele pentru tineri şi intelectuali

Partidul Poporului Dan Diaconescu, în cursa pentru Primăria Constanța

DINU GHEORGHE își prezintă proiectele pentru tineri și intelectuali

Avocatul DINU GHEORGHE, candidatul PP-DD pentru demnitatea de primar al Constanței, împreună cu echipa sa de consilieri, a transmis, vineri, prin intermediul ziarului nostru, "La mulți ani!" tuturor copiilor constănțeni, cu ocazia Zilei Internaționale a Copiilor."Copiii reprezintă bucuria tuturor părinților și speranța de mâine a României. Dar pentru acest lucru, noi, cei în care părinții și comunitatea își pun speranța că vor rezolva toate problemele din Constanța, trebuie să acordăm o atenție specială", este de părere DINU GHEORGHE, candidatul PP-DD la Primăria Constanța.Cadru universitar, până de curând decan al Facultății de Drept și Administrație Publică la "Spiru Haret", DINU GHEORGHE a predat și la Universitatea "Ovidius" și știe că fără învățători și profesori bine plătiți și competenți, Constanța este condamnată să fie doar o piață de desfacere, iar copiii - o mână de lucru ieftină."Copiii noștri vor avea parte de o educație performantă prin grija sporită față de elev încă de la clasele primare, prin construirea de centre afterschool, creșe, grădinițe și igienizarea și modernizarea de pe raza orașului Constanța.Mai mult, pentru intelectualii din Constanța, profesori, doctori, ingineri vom aloca un fond special de la bugetul local pentru plata deplasărilor la diferite congrese și simpozioane științifice din țară și din străinătate, pentru că, altfel, intelectualii noștri și implicit tinerii vor fi depășiți și nu vor putea avansa în profesie.Nicio țară și nicio comunitate nu se poate dezvolta dacă nu investește în tinerii săi. Dacă nu avem grijă să îi ajutăm, să îi educăm și atunci când devin majori să îi pregătim pentru viață, degeaba trăim!Tinerii din Constanța au nevoie de locuri de muncă, de o viață civilizată, de cultură, baze de distracții, discoteci, dar și de teatre, parcuri și multe altele. Tinerii din Constanța au nevoie să fie bine pregătiți pentru a se angaja mai ușor. Cum îi ajutăm pe tinerii din Constanța?Ei bine, am conceput Programul «TINERII, ȘANSA CONSTANȚEI ȘI A CONSTĂNȚENILOR», sens în care trebuie să investim pentru pregătirea lor în cursuri gratuite de formare profesională în cele mai variate domenii: de la informatică și scriere de proiecte europene, management și administrație, până la meserii diverse - electricieni, mecanici auto, constructori, agricultori etc., finanțate prin POSDRU.Prin Programul «Vreau să fiu Colegul Tău», tinerii în timpul liceului și al facultății vor efectua stagii de practică în firmele din Constanța și din Portul Constanța și la firmele din țările și orașele cu care Constanța se va înfrăți. În mod special pentru tinerii absolvenți ai Universității Maritime, se vor duce toate diligențele pentru desființarea instituției cadeților", a explicat DINU GHEORGHE.XXXO altă prioritate pentru DINU GHEORGHE este sănătatea."Voi susține, prin toate pârghiile legale, toate activitățile specifice întreținerii sănătății constănțenilor și a copiilor noștri, deoarece Constanța are una dintre cele mai mari mortalități infantile din țară. Acest fapt este inacceptabil!În primul rând, asistența sanitară pentru copii trebuie să fie performantă atât în ceea ce privește dotările spitalelor și policlinicilor, dar mai ales pregătirea, perfecționarea și retribuirea personalului sanitar și medical.Prin programul «MENS SANA IN CORPORE SANO», vom realiza pentru copiii noștri parcuri de joacă în aer liber și acoperit, o piscină olimpică cu acces gratuit, vom suporta cheltuielile pentru deplasările copiilor sportivi la olimpiade în țară și străinătate și în special al campionilor. Bineînțeles vom suporta și deplasarea instructorilor care antrenează copiii campioni.O comunitate fără copii sănătoși și educați nu are prezent și nici viitor. Încă o dată, urăm tuturor copiilor LA MULȚI ANI!", a spus DINU GHEORGHE, care le-a mai promis copiilor un super-cadou: un parc de distracții (Disneyland) doar pentru ei!XXXImportant este de știut că DINU GHEORGHE are în spate o echipă de consilieri formată nu din politicieni traseiști, "plimbați" din partid în partid, sau din beneficiari de contracte cu statul român. Nu! Consilierii lui DINU GHEORGHE aparțin unei noi generații, pricepuți în administrație, oameni bine poziționați în societate.Ei sunt, în ordine, Valentin Șurghie, Gabriel Candidatu, Perodin Dede, Constantin Nițe, Stelică Murariu, Victor Cruceru, Eugen Mitu, Stelian Ciobanu, Gabriel Dima, Aurel Ungureanu, Luciean Atanasiu, Dragoș Buchilă, Valeriu Mocanu, Marilena Vlada, Ninela Rădulescu, Paval Victor Cucu, Georgeta Gherghina, Maria Iacob, Liliana Enache, Andrada Bărbulescu, Camelia Andronache, Mircea Iani, Constantin Ene, Paula Oprea, Nicu Zaharia, Răzvan Mureșanu, Daniel Dogaru, Mihai Filip, Viorel Călin, Mircea Broască, Alexandru Tudor, Andrei Sisu și Cătălin Mircea.De mulți dintre ei nu ați auzit. E și firesc, nu au făcut circ prin cluburi sau în emisiuni TV. Și-au văzut de munca lor, de firmele lor, de salariații lor. Acum, au șansa să demonstreze că pot face ceva și pentru comunitate. Aveți încredere în ei, e bine ca în Consiliul Local să fie și alți oameni care nu fac parte din "mașina infernală de vot" a "tipului cu basca roșie".