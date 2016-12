Dinu Gheorghe: „Construim locuinţe din banii Primăriei!“

3

Radet ,Kanal si Haznal

Stau in zona Baba Novac unde nu exista canalizare si trotuare,iar cand ploua apa este pana la genunchi.Ne inecam in praf si noroi ! Cand vin vidanjele sa extraga reziduurile din fose avem o miasma de India ! Nici nu ai zice ca esti in municipiu unde pe "gospodarul sef edilicos"nu-l intereseaza decat circul ieftin.Toti isi fac poze cu bereta,cu esarfe ,cu degetul aratat aiurea,dar nici unul nu vine in intampinarea adevaratelor noastre probleme.Doamne ajuta Constanta si constantenii ei pe drumul bun !