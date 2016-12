„Dintr-o ţară model, am ajuns oaia neagră a Europei”

„Dintr-o țară model, am ajuns oaia neagră a Europei”

Fostul premier Emil Boc a declarat, în urmă cu puțin timp, la RFI, că, dintr-o țară model, România a ajuns "oaia neagră a Europei", el avertizând că răul produs cu greu va fi recuperat în anii următori.Emil Boc susține că "limbajul actualei guvernări este dublu, una se spune în țară, altceva se spune în exteriorul țării"."Acesta a fost și motivul pentru care Comisia Europeană a fost extrem de tranșantă și a solicitat explicații categorice cu privire la atacurile realizate la adresa statului de drept și a democrației din România de către actuala guvernare", consideră Boc.Fostul premier constată că România a devenit "oaia neagră" a Uniunii Europene: "Toate progresele pe care România le-a făcut în ultimii trei ani de zile, atât în plan economic, cât și în plan politic pe justiție, și mă refer la MCV, au fost practic distruse în aceste două luni de guvernare de către USL, România devenind practic oaia neagră a UE. Dintr-o țară model, apreciată și respectată pentru deciziile economice de stabilitate în timp de criză, am ajuns oaia neagră a Uniunii Europene. Acest rău produs, cu greu va fi recuperat de România în anii care vor urma".Emil Boc crede că "răul produs României nu va fi recuperat o bună parte de timp de acum înainte"."Tot ce am acumulat bun pe justiție în ultimii ani se prăbușește ca un castel de nisip. Tot ce am clădit în acești ani pe linia Schengen și ne pregăteam în toamnă să primim acceptul pe Schengen pe partea aeriană și maritimă din nefericire se scufundă și se amână iarăși nedefinit", a mai spus el.