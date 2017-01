„Din toamnă, mergem mai departe cu regionalizarea“

1

regionalizare antinationala

Regionalizarea , asa cum este conceputa de USL , pune in discutie problema nationalului , a dreptei si a stangii . Politica de dreapta tine de national si reprezinta acea parte a publicului care cauta sinteza politica in ideea nationala , iar stanga in social . In teorie . Pana acum doar Thatcher in Anglia si Reagan in SUA au reusit sa faca o abila sinteza intre ideea nationala si ideea liberala . PNL care ar trebui sa aiba un cuvant hotarator in regionalizare nu o poate face avand in vedere ca a renuntat la doctrina liberala de dragul puterii , aliindu-se cu PSD dusmanul sau ideologic . Liberalismul de tip Antonescu - Hasotti , considera ca individul poate exista in lume fara sa aiba legaturi cu o comunitate de tipul natiunii . Felul in care este gandita regionalizarea , eliminarea denumirilor istorice in vreme ce ungurii fac exces de nationalism si " drepturi istorice " , pun in pericol insusi statul roman . In continuare , in pofida mondializarii , natiunea este singura care ofera un cadru potrivit si eficient pentru o viata democratica .Regionalizarea , asa cum este gandita de USL are ca scop intarirea oligarhiei in Romania si deznationalizarea noastra . USL da dovada de un liberalism care demonstreaza ca nu are nevoie de traditii , de radacini istorice fara de care nici un edificiu nu poate fi solid . La actuala stare de lucruri contribuie si nepasarea sau incapacitatea intelectualilor de a lua pozitie si a contribui la gasirea unei solutii care sa faca din regionalizare o reforma moderna in folosul tuturor cetatenilor . Du-te la pagina 1