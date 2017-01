Traian Băsescu:

„Din punctul de vedere al domniei legii, statul mai are mult de lucru“

Președintele Traian Băsescu a declarat, ieri, că sunt drepturi ale cetățenilor care nu sunt respectate, el susținând totodată că statul mai are mult de lucru din punctul de vedere al „domniei legii”.Băsescu a arătat, la o dezbatere organizată de PMP, că este un abuz de ordonanțe de urgență și sunt legi pe care Parlamentul nu vrea să le respecte.„Sunt legi care au metodologii de aplicare ce introduc un hățiș birocratic, care nu fac decât să stimuleze corupția. Din acest punct de vedere, al domniei legii, statul mai are mult de lucru”, a afirmat Băsescu.El a mai spus că sunt o serie de drepturi și libertăți cetățenești care nu sunt respectate întocmai, cum este dreptul la vot, unde trebuie regândit modul în care românii din străinătate își exercită acest drept.Băsescu a arătat că este vorba și despre dreptul de a fi informat, arătând că toate guvernele au ascuns, sub pretextul confidențialității, mai multe informații, referindu-se la cedarea resurselor de petrol și gaze ale României sau în ce condiții se arendează pământul pe care îl deține ADS.