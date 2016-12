"Din ianuarie, elevii din comuna Lumina vor învăţa într-o şcoală nouă"

Primarul Dumitru Chiru:

"Din ianuarie, elevii din comuna Lumina vor învăța într-o școală nouă"

Primarul comunei Lumina, Dumitru Chiru, a mai bifat o realizare, prin inaugurarea noii școli, astfel că elevii vor învăța din ianuarie într-o clădire modernă. La evenimentul de inaugurare a investiției, au fost prezenți primarul, consilierii locali, părinți și elevi, cadre didactice, dar și preoții, care au oficiat o slujbă de sfințire.„Din ianuarie, elevii din comuna Lumina vor învăța într-o școală nouă. Am luat decizia de a realiza această investiție în momentul în care am constatat că, în ultimii ani, numărul școlarilor a crescut simțitor. În momentul de față, sunt peste 1.300 de elevi, iar cursurile nu se mai puteau desfășura în bune condiții. Era necesar să îmbunătățim serviciile și condițiile învățământului din comună. Construcția a durat un an și jumătate. A fost o luptă cu timpul, dar merită, pentru că va rămâne ceva pentru comunitatea din Lumina”, a declarat primarul Dumitru Chiru.El a adăugat că investiția a costat 1,8 milioane de lei, bani care au provenit de la bugetul de stat, prin Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. De asemenea, Primăria Lumina a suportat cofinanțarea unui procent de 2% din acest proiect.Datorită noilor lucrări, școala dispune de șase săli de clasă, un laborator de chimie-biologie, un cabinet medical și sportiv. Toate acestea au fost dotate cu mobilier și materiale didactice. Totodată, clădirea are senzori pentru gaze și fum, precum și aer condiționat.Copiii, principalii beneficiari ai proiectului, au deja la dispoziție opt noi săli de studiu, iar condițiile vor fi comparabile cu cele din unitățile de învățământ din mediul urban.