Din aproximativ 300 de angajaţi ai CJC, doar 17 şi-au actualizat declaraţiile de avere

Din aproximativ 300 de angajați ai CJC, doar 17 și-au actualizat declarațiile de avere

Până acum, dintr-un număr de aproximativ 300 de angajați ai Consiliului Județean Constanța (CJC), doar 17 au reușit să își actualizeze declarațiile de avere și de interese pentru anul fiscal anterior. Potrivit informațiilor postate pe site-ul CJC, inspectorul Gabriela Dobrița David a încasat cei mai mulți bani în 2009: 215.000 de lei, de la Primăria Cernavodă și Consiliul Județean Constanța. În declarația sa de avere, completată cu data de 30.04.2010, inspectorul a mai precizat că deține un teren intravilan de 200 de metri pătrați, din 2003, valoarea de impozitare fiind 8.000 de ?! (cel mai probabil „lei”, întrucât nu menționează clar acest lucru). Gabriela Dobrița David a adăugat că are și un apartament în Medgidia, din 1997, de 80 de metri pătrați, cu o valoare impozabilă de 80.000 de ?! (din nou, cel mai probabil „lei”). În topul celor mai înstăriți funcționari, se numără și Sevil Sumanariu, directorul executiv al Direcției Informatizare și Cooperare la Marea Neagră și Managementul Calității din cadrul CJC. Ea are un apartament în Constanța, de 47 metri pătrați, cu o valoare impozabilă de 75.719 de ?! (cel mai probabil „lei”, pentru că nici ea nu clarifică acest aspect). În declarația depusă la începutul lunii aprilie la secretariatul CJC, Sevil Sumanariu menționează, de asemenea, că are datorii la bănci de 74.150 de lei. Ca salariat al CJC, a avut un venit anual de 77.245 de lei. În total, ca reprezentant al Agen-ției Naționale a Funcționarilor Publici (ANFP), Sevil Sumanariu a încasat 966 de lei. Ca lector al Uniunii Na-ționale a Consiliilor Județene a mai beneficiat de 32.340 de lei. În calitate de membru al Comitetului de Avizare Proiecte din cadrul Administrației Fondului pentru Mediu, ea a obținut 797 de lei, iar ca membru în Consiliul de Administrație al ANCPI (Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară) a primit, în 2009, 4.691 de lei. În declarația de interese, directorul precizează că este acționar la COREMAR (Compania de Remorcaj Maritim) și acționar la SC Rosyr International SRL, valoarea acțiunilor fiind de 100 de lei. Totodată, este președinte al Asocia-ției Naționale a Informaticienilor din Administrația Publică, membru în Sindicatul CJC și membru inactiv al CECCAR Constanța. Gabriela Iorgovan, șef-serviciu la aceeași direcție, a avut, anul trecut, un salariu de 88.422 de lei. În declarația completată cu data de 30.04.2010, Iorgovan mai susține că deține un apartament din 2008, a cărui valoare impoza-bilă este de 78.000 de euro. Din 2009, conduce un autoturism Fiat. Apoi, are și datorii la o bancă, de 73.000 de euro. Dănuț Răgălie, șef-serviciu în cadrul Direcției Generale de Afaceri Europene, a declarat, la mijlocul lunii mai, că veniturile sale de la CJC, în 2009, au fost de 58.221 de lei, în timp ce soția sa a câștigat 25.004 de la SC Snc Ship Design SRL. În 2010, Răgălie susține că a contrac-tat un credit de 57.000 de euro, a cărui dată scadentă este în 2040. Directorul adjunct al Direcției Buget Finanțe, Bogdan Dima Gavrilă, se plimbă, din 2007, cu același autoturism Toyota Corolla. Tot în 2007, a contractat un împrumut de 36.000 de lei, pentru ca, în anul următor, să mai facă un credit de 25.000 de euro. În 2009, veniturile sale totale au fost de aproximativ 32.000 de lei (10.014 din partea CJC și 22.464 de lei din partea SPITVBL), iar soția sa a încasat 28.121 din partea SPITVBL. Venituri „conform fișei fiscale“ De asemenea, există o serie de angajați care au preferat să se ascundă sub formula „conform fișei fiscale”, atunci când s-a pus problema declarării veniturilor anu-ale. Așa este cazul Anei Mălu-reanu, auditor al CJC. Astfel, atât veniturile de la CJC, cât și cele obținute de la ADRE Brăila au fost „conform fișei fiscale”, potrivit declarațiilor auditorului. Ana Mălureanu mai deține un teren intravilan în comuna 23 August, cu suprafața de 800 de ?! (cel mai probabil metri pătrați, întrucât nu este menționată unitatea de măsură), iar valoarea impozabilă 720 de lei/metru pătrat. Ea a declarat și un teren care se încadrează la „alte categorii de extravilane, care se află în circuitul civil”, de 556 de ?! (cel mai probabil metri pătrați), iar valoarea de impozitare este de 550 de lei/metru pătrat. La acestea, se adaugă un apartament de 72 metri pătrați, cu o valoare impozabilă de 616.654 de ?! (și aici, cel mai probabil „lei”, pentru că nu menționează exact care este valoarea), un altul de 140 de metri pătrați, cu o valoare impozabilă de 1.367.995 ?! (tot lei… probabil) și încă un apartament de 28 de metri pătrați, cu o valoare impozabilă de 256.000 de lei (?!). De asemenea, ea a trecut în declarațiile sale și un autoturism Cielo. Un alt auditor al CJC, Eugenia Butoi, a avut, la rândul său, venituri „conform fișei fiscale”. Și ea are un teren agricol în Lazu de 800 de ?! (cel mai probabil metri pătrați, pentru că nici ea nu indică unitatea de măsură), cu o valoare de impozitare de 6.500 de ?! (de „lei”, cel mai probabil, pentru că nici de data asta nu precizează clar despre ce este vorba).