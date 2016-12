Dezvoltarea turistică a oraşului Eforie, prioritate pentru primarul Ovidiu Brăiloiu

3

Brailoiu Excluderea

Buna ziua, sunt taximetrist in Eforie Nord si este singura mea sursa de venit, in data de 11 mai primarul si-a trimis odrasla peste noi si amenintand daca nu puenm afise cu Brailoiu in geamuri la masini si in geamuri acasa ne zboara de la taxi, am auzit ca nu numai noi am fost amenintati, au fost nenumarate cazuri, luati masuri va rugam.