"Dezvoltarea durabilă a României, în special a judeţului Constanţa, este prioritatea mandatului de senator"

Lucia Varga, candidat PNL pentru Senat:

"Dezvoltarea durabilă a României, în special a județului Constanța, este prioritatea mandatului de senator"

Ştire online publicată Sâmbătă, 03 Decembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

- Candidez la alegerile parlamentare din 11 decembrie pentru a continua proiectele începute în domeniul protecției mediului, sănătății și sprijinirii familiei din postura de secretar de stat, apoi ministru al Mediului și de deputat. Sunt un om perseverent, tenace, muncitor, deschis dialogului, pregătit profesional și de bună credință. Am fost și sunt loială valorilor liberale. Atuul meu este experiența profesională, dar și cea politică.- În ultimele săptămâni am avut întâlniri cu locuitorii din aproape tot județul Constanța. Am fost în Cernavodă, Poarta Albă, Techirghiol, Medgidia, Lumina, Agigea, Mangalia, Topalu, Ghindărești, Ovidiu, Eforie, municipiul Constanța. În toate localitățile unde am ajuns am discutat despre greutățile cu care se confruntă cetățenii și despre soluțiile pe care le are Partidul Național Liberal pentru rezolvarea problemelor acestora. Am întâlnit cetățeni care s-au plâns de lipsa locurilor de muncă bine plătite. Sunt multe familii care au greutăți în a-și crește copiii în siguranță, sistemul de educație nu oferă tinerilor o pregătire sau o calificare, astfel încât după absolvire să-și găsească un loc de muncă. Mai mult, sistemul de sănătate nu asigură cetățenilor servicii de îngrijire corespunzătoare, iar pensiile sunt prea mici. Oamenii își doresc ca toate aceste probleme să le fie rezolvate cât mai repede, după ani de zile de administrație social-democrată care nu s-a interesat de soarta lor.- Constanța este un oraș cu oameni minunați, cu numeroase atracții turistice, dar din păcate este un oraș administrat necorespunzător. Spațiile verzi, și așa puține, sunt ori neîngrijite ori distruse, trotuarele sunt degradate, iar clădirile istorice, altă dată o plăcere să le privești, sunt astăzi lăsate în paragină. Prin atragerea fondurilor europene administrația locală ar putea pune în valoare istoria acestui oraș și ar putea asigura dezvoltarea turismului cultural în Constanța, așa cum au făcut primarii liberali din orașele din vestul țării: Timișoara, Oradea, Brașov, Alba Iulia. Constanța are, de asemenea, un potențial enorm de dezvoltare economică, având în vedere așezarea sa la Marea Neagră. Transformarea fluviului Dunărea într-o adevărată Autostradă Albastră, ca principală modalitate de atragere a traficului în tranzit din Europa Centrală spre Portul Constanța și invers, este măsura concretă cuprinsă în Programul de Guvernare al Partidului Național Liberal.- Așa este. Din păcate, România importă 80.000 de tone de pește în fiecare an, iar capacitatea de producție națională este de doar 30.000 de tone, conform declarațiilor Ministerului Agriculturii. Acesta în condițiile în care România are un potențial foarte mare în domeniul piscicol, iar fondurile din Programul Operațional pentru Pescuit sunt nefolosite. Partidul Național Liberal are în vedere dezvoltarea durabilă a acvaculturii și pescuitului la Marea Neagră, prin modificarea cu prioritate a Legii pescuitului. Creșterea volumului, calității și valorii producției, precum și combaterea comerțului informal vor duce la creșterea competitivității pescuitului și acvaculturii. De asemenea, dezvoltarea durabilă a domeniului pescăresc al României va duce la creșterea atractivității acestuia atât pentru investitori, cât și pentru forța de muncă.- Împreună cu echipa liberală din Constanța voi susține proiecte privind dezvoltarea durabilă a județului, dar și proiecte pentru sprijinirea familiilor, în special a celor cu copii. Proiectele de legi pentru care mă voi bate în Senat sunt cele ce reglementează atât stimularea dezvoltării activităților economice în special în localitățile urbane, în zona de coastă a Mării Negre și în Lunca Dunării prin construirea infrastructurii necesare, sprijinirea construirii creșelor și a grădinițelor astfel încât părinții să își poată lăsa copiii supravegheați și îngrijiți pentru a se întoarce în câmpul muncii, cât și asigurarea unei mese calde pentru copii în cadrul centrelor „școală după școală”. Sprijinirea dezvoltării învățământului profesional în parteneriat cu agenții economici, în vederea calificării tinerilor, asigurarea accesului populației la analize gratuite prin programe de prevenție în sănătate, protejarea și extinderea parcurilor, realizarea perdelelor forestiere de-a lungul căilor de comunicații, a cursurilor de apă și a terenurilor agricole, împădurirea terenurilor degradate, precum și amenajarea Luncii Dunării și a zonei costiere a Mării Negre pentru adaptarea la schimbările climatice și în vederea dezvoltării comunităților locale prin sprijinirea dezvoltării activităților de turism și acvacultură sunt alte proiecte pe care le voi promova în Senat.- Îi indemn pe locuitorii județului Constanța să meargă la vot și să voteze Partidul Național Liberal, un partid reformat cu oameni curați, profesioniști, singurul partid de dreapta care este alternativă la un PSD corupt și populist. (P.E.)