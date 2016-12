Dezvoltarea comunei Grădina, prioritară pentru primarul şi consilierii din localitate. Ce proiecte au în lucru

Dezvoltarea comunei Grădina, prioritară pentru primarul și consilierii din localitate. Ce proiecte au în lucru

Șefa administrației publice din comuna Grădina, Gabriela Iacobici, are mai multe proiecte în beneficiul locuitorilor, unele dintre acestea fiind la stadiul de proiecte pe hârtie care așteaptă să fie declarate eligibile și, implicit să primească finanțare, altele sunt deja în lucru.După ce, luna trecută, a fost finalizat și inaugurat Centrul Civic din satul Cheia, un proiect așteptat cu mult interes de locuitori, în aceste zile, un altul se află în plină desfășurare. Mai exact, muncitorii lucrează de zor la construcția unei geamii.Construcția va fi realizata de Consulatul General al Republicii Turcia la Con-stanța împreună cu Muftiatul Cultului Musulman Constanța și oameni de afaceri turci din România, însă inițiativa a aparținut primarului Gabriela Iacobici.Un alt proiect important la care se va începe execuția lucrărilor în perioada următoare constă în extinderea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă, înființarea rețelei de canalizare și construcția unei stații de epurare.„Este un proiect mare, o investiție de 2,5 milioane de euro. Urmărim proce-durile prevăzute de lege, cu publicarea lucrării pe Sistemul Electronic de Achiziții Publice. Fondurile necesare vor veni de la Guvern și sperăm să nu fie probleme în derularea proiectului, care este foarte util pentru oamenii din Grădina”, a spus șefa administrației publice din Grădina, Gabriela Iacobici.Un alt proiect de care se bucură locuitorii comunei este asfaltarea drumului județean 222, care traversează localitățile Cheia și Grădina. Este o lucrare executată de Consiliul Județean Constanța, prin Regia Autonomă Jude-țeană de Drumuri și Poduri Constanța, pentru care edilul de la Grădina a solicitat sprijin și a făcut mai multe demersuri.Pe de altă parte, proiectul prin care se va construi o sală de sport cu fonduri alocate de la Consiliul Județean Constanța este în plină desfășurare.„Banii pentru realizarea sălii de sport, 100.000 de euro, există. Lucrările sunt realizate pe parcursul vacanței de vară. Sperăm ca, până la începerea noului an școlar, să fie finalizată. Este nevoie de o asemenea investiție, deoarece aceasta nu va deservi doar activitățile sportive, în acel spațiu se vor putea desfășura și alte activități, cum ar fi orele festive, serbări sau dansuri”, a explicat edilul localității.Un alt proiect care se află în atenția administrației publice locale vizează construirea unei case mortuare și a unei săli unde se vor putea desfășura parastase, în satul Grădina, chiar în curtea cimitirului din localitate. În plus, aleșii locali intenționează să aloce bani pentru reabilitarea fațadelor căminelor culturale din Grădina și Cheia.