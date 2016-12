"Dezrobirea Romilor", eveniment organizat la Prefectura Constanţa

1

ROMII SUNT ROBITI SI IN SECOLUL XXI

Desi au trecut 159 de ani de la dezrobirea romilor romii din tara noastra romaneasca sunt incontinuare robiti saraciei sunt incontinuare robiti mizeriei sunt neintegrati in societate desi sau alocat bani de la guvern comunitatilor de romi cit si de la uniunea europeana dar totul pe hirtie si banii furati de marele presedinte de la pro europa si acesta se numeste NICU PAUN si toata cloaca lui incontinuare romii sunt cersetori hoti criminali tilhari ....etc iar penitenciarele sunt pline in numar mare cu rromi si nimeni din reprezentantii rromi nu sau implicat in a face lumina in multe situatii confruntatoare cu romii si comunitatile lor sunt romi cu studii si nu sunt primiti in societate la un loc de munca chiar daca au studii superioare sau preuniversitare azi 20 ianuarie 2015 azi am fost la prefectura constanta si reprezentantul romilor din prefectura ADRIAN GAMALIE a dat ordin sa nu particip la acest eveniment de frica sa nu spun adevarul cu privire la evenimentul doar marcant chipurile asa dar a dat ordin jandarmilor de la poarta sa nu intru la prefectura dorind a participa la acest eveniment de comemorare si de suferinta intrun singur cuvint nu este apt atit de functie cit si de a avea simtul responsabilitatii privind starea execrabila si deploralitabila a comunitatilor de rromi din municipiu si judetul constanta a copiat doar anume ceva cu privire la unele lucruri doar de faptul si analiza unor prezentari sa se vada cam citi romi mai supravietuiesc in urma vie a robirii romilor si in secolul XXl asa ca nu sunt dezrobiti romii nici la ora actuala doar pe hirtie sunt dezrobiti ca in fapte se vede cu ochiul liber clar cit de greu si in conditi inumane traiesc la nivel de tara romii o parte dintre romi au plecat peste granite la un trai uman pentru ca sau saturat romii romani sa traiasca in holocaustul auschwitzian modern in conditii inumane iar reprezentantii nostrii romi joaca si dejoaca cum vrea Nicu Paun Madalin Voicu si cloaca de la pro europa la nivel de tara banii romilor alocati de la guvern si de la uniunea european sunt tot timpul in buzunarele lor in conturile lor si in firmele lor facute pe spatele romilor din proiecte doar pe hirtie nu si in aplicare privind sustinerea si integrarea romilor la nivel de tara