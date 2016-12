Dezbaterea noii Constituţii începe la Constanţa

Dezbaterea noii Constituții începe la Constanța

Aproximativ o sută de persoane au participat, sâmbătă, la o dezbatere publică pe tema revizuirii Constituției României, organizată de președintele Organizației Municipale a PDL Con-stanța, deputatul Maria Stavrositu. Invitatul special la această întâlnire a fost deputatul Sever Voinescu, vicepreședinte în cadrul Biroului Permanent Național al PDL. Din păcate, deși este o temă care privește pe toată lumea, cu atât mai mult, parlamentarii constănțeni, deși au primit invitații, nu au fost prezenți la aceste discuții despre Constituția României. „Constituția are foarte multe probleme de ambiguitate, dar este normal să fie așa, în condițiile în care ea a fost elaborată în 1991, cu o revizuire destul de superficială în 2003. Am vrut să fie o dezbatere la care să participe activ toți cei care au experiență în domeniu și am invitat avocați, juriști, profesori universitari și pe toți parlamentarii de Constanța, dar pentru că a venit din partea unui om ce are altă culoare politică, poate de asta niciun alt parlamentar din alte partide nu este astăzi aici”, a afirmat deputatul Maria Stavrositu. La rândul lui, deputatul Sever Voinescu a precizat că procesul de revizuire a Constituției va continua, în deplin acord cu regulile constituționale. „Procesul de revizuire a Constituției merge mai departe și, evident, ne su-punem deciziei Curții Constituționale. Cu alte cuvinte, este foarte probabil ca ceea ce s-a decis că este neconstitu-țional să fie ori reformulat, în scopul îndeplinirii exigențelor pe care Curtea Constituțională le-a constatat ca fiind neîndeplinite, fie să se renunțe la ele, acolo unde Curtea Constituțională a decis pe fondul chestiunii că opțiunea constituțională nu este bună. Așteptăm cu toții redactarea deciziei CCR pentru a vedea motivarea, pentru a putea să susținem un proiect de modificare, de revizuire a Constituției care să fie în deplin acord cu regulile constituțio-nale”, a afirmat Voinescu. „Constituția este a României, nu a lui Traian Băsescu“Acesta a mai spus, referitor la con-statările CCR, că în anumite puncte se restrâng drepturi sau se suprimă garanții și că se teme că s-ar putea să se ajungă pe o pantă destul de nefericită pentru un stat de drept și pentru o democrație. „Vă dau un exemplu. Curtea Con-stituțională a găsit că este neconstituțională suprimarea tipului de imunitate care există acum pentru parlamentari. În acest moment, parlamentarii nu pot face sub nicio formă obiectul percheziției, reținerii, arestării, decât după încuviințarea camerei din care provin. Constituția noastră duce chestiuni, care țin numai de puterea judecătorească, la decizia politică a Parlamentului. Ăsta este un lucru pe care președintele a încercat să-l elimine din Constituție și înțeleg că este neconstituțional. Nu știu încă motivarea Curții pe acest subiect, dar mi-e teamă că se instituie ceva ce s-ar putea chema un drept al demnitarului. Cu alte cuvinte, să recunoaștem o dată pentru totdea-una că demnitarii au niște privilegii, imunități care îi detașează față de cetățenii obișnuiți. Și nu știu cum anu-me asta poate fi în acord cu principiul fundamental din Constituția noastră care spune că nimeni nu este mai presus de lege”, a afirmat Sever Voinescu. Pe de altă parte, Voinescu a mențio-nat că trebuie să se înțeleagă că nu este vorba despre Constituția lui Tra-ian Băsescu, așa cum spun cei din opoziție, ci de Constituția României, fiind nevoie de dezbateri pe această temă pentru a se lua cele mai bune decizii. „Trebuie să vorbim despre asta pentru că suntem în egală măsură și noi și cei din opoziție cetățeni ai României, suntem oameni politici și trebuie să vorbim despre asta. Refuzul dialogului, pe care îl vedem venind dinspre opoziție în aceste zile, este pentru mine unul tulburător și îngrijorător”, a spus parlamentarul.După discursurile celor doi parla-mentari, drept dovadă că dezbaterea a fost interesantă, mai multe persoane prezente în sală au ținut să-și spună propriile opinii cu privire la revizuirea Constituției.În final, cei prezenți au spus că astfel de dezbateri sunt utile și că ar fi bine ca, pe viitor, și ceilalți parlamentari din Constanța să se implice pentru a organiza dezbateri pe diverse teme care privesc românii și, implicit, constănțenii.