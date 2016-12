„Devansarea alegerilor prezidenţiale, o şmecherie a USL“

„Devansarea alegerilor prezidențiale, o șmecherie a USL“

Fostul președinte al PDL Emil Boc afirmă că propunerea USL de devansare a alegerilor prezidențiale cu câteva luni este „o șmecherie”, în urma căreia România ar ajunge într-o situație nemaiîntâlnită în lume: să aibă timp de șapte luni doi președinți.Întrebat, ieri, într-o conferință de presă, cum comentează propunerea USL de devansare a alegerilor prezidențiale, fostul lider al PDL Emil Boc, primar al municipiului Cluj-Napoca, a declarat că USL vrea să își maximizeze șansa, prin tot felul de alternative, pentru funcția de președinte al României.„Bineînțeles că sunt șmecheri și vor să își maximizeze sub orice formă alegerile prezidențiale din 2014. În șmecheria lor, cei de la USL au două alternative: cea de alegere a președintelui prin intermediul Parlamentului, propusă de unii din PSD și PNL, prin care își securizează funcția de președinte pentru că au majoritate, dar au o problemă cu referendumul, sau soluția să grăbească tot ce se poate grăbi, pentru că uzura guvernării se produce în fiecare zi și cu cât mai repede ar avea loc alegerile prezidențiale, cu atât ar avea mai mari șanse să le câștige. Nicăieri în lume nu am întâlnit o situație în care să fie ales președintele în luna mai și să intre în exercițiu în luna decembrie. Pentru că așa s-ar întâmpla la noi, am avea șapte luni doi președinți, unul în exercițiu și unul ales. Care ar avea legitimitate și credibilitate în țară? De la USL te poți aștepta la orice”, a spus Boc.El a afirmat că doar în SUA președintele se alege în 3 noiembrie și își intră în atribuții în 20 ianuarie, „dar asta se face de 200 de ani”.„Să se aleagă în mai și să intre în 20 decembrie, nu am întâlnit așa ceva. Este produsul unui început de disperare în USL care își dă seama că începe să piardă teren în fiecare zi și cu cât mai repede se fac aceste alegeri cu atât mai bine pentru a-și maximiza șansele”, a afirmat Boc.