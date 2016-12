Deşi MAZĂRE l-a ameninţat, CERNEA nu se lasă: „Nu renunţ la iniţiativa mea cu finanţarea bisericilor!"

Deși MAZĂRE l-a amenințat, CERNEA nu se lasă: „Nu renunț la inițiativa mea cu finanțarea bisericilor!"

Deputatul de Constanța Remus Cernea i-a răspuns lui Radu Mazăre, după ce acesta l-a făcut tâmpit și l-a amenințat că îi rupe picioarele dacă îl mai prinde prin Constanța dacă nu-și retrage inițiativa legislativă privind finanțarea bisericilor.Replica lui Remus Cernea nu s-a lăsat așteptată, însă a fost temperată.„Eu nu sunt membru PSD și nu am de ce să consult reprezentanții PSD Constanța în legătură cu inițiativele mele civice sau par-lamentare. Eu conduc o formațiune politică, Partidul Verde, și avem un protocol cu PSD. Nu renunț la propunerea mea cu finanțarea bisericilor. Îmi asum ideile pe care le promovez în politică, iar atunci când sunt atacat pe nedrept, întorc creștinește și celălalt obraz. Cred că Radu Mazăre a fost dezinformat cu forma inițiativei legislative. Cât despre ceea ce a spus despre mine, sunt amuzat. Domnia sa este cunoscut ca fiind iute la mânie și nu-mi doresc ca, pentru astfel de declarații, domnul Mazăre să riște excomunicarea din partea Bisericii Ortodoxe Române care promovează un mesaj non-violent, de toleranță, pace și înțelegere”, a declarat Remus Cernea.Ce prevede inițiativa parlamentaruluiRemus Cernea a ajuns în Parlamentul României după ce a candidat sub umbrela USL, în Colegiul 9 din Constanța. Recent, el a depus o inițiativă legislativă prin care Biserica să nu mai fie finanțată de la stat și crede că un procent din impozitul pe venit al cetățenilor ar fi suficient pentru nevoile Bisericii, dacă acesta ar fi redirecționat spre fi-nanțarea lor. Inițiativa lui Cernea vine în contextul în care, anul acesta, statul a acordat aproape 71 de milioane de euro pentru finanțarea bisericilor din România și străinătate. Sistemul propus de Cernea este unul similar cu direcționarea celor 2% către ONG-uri.„Ce propun eu nu este formulat împotriva Bisericii sau împotriva statului. Este un principiu asumat de mai multe țări europene, ca Germania. Este un principiu democratic, simplu și intuitiv. Anume, fiecare persoană poate direcționa un anumit procent din impozitul pe venit către biserica de care aparține. Biserica ar avea de aici un avantaj, pentru că ar beneficia de fonduri predictibile și pe care poate conta, iar statul nu ar mai acționa arbitrar ca până acum”, a declarat Remus Cernea.El a explicat că s-a inspirat din modelul german și crede că inițiativa ar fi benefică și pentru stat, și pentru Biserică, pentru că ar avea, astfel, un venit stabil.„Îi rup picioarele dacă îl mai prind prin Constanța!“Liderul PSD Constanța, Radu Mazăre, le-a spus, luni seara, participanților la Conferința Organizației Județene a partidului că este supărat pe deputatul Remus Cernea în urma inițiativei legislative a acestuia cu privire la finanțarea bisericilor.Totodată, Mazăre îi solicită acestuia să își retragă proiectul respectiv, inițiat fără a se consulta cu colegii de partid și să ceară scuze atât bisericii, cât și social-democraților constănțeni care l-au sprijinit să devină parlamentar de Constanța.„Sunt supărat pe deputatul Cernea. Am aflat de la știri, dar nici prin cap nu mi-a trecut că ar putea fi unul de-al nostru. Că de fapt l-am adoptat, mai greu, mai chinuit, că ne-a rugat premierul Ponta să-l luăm ca să poată să închidă alianța. Până la urmă l-am adoptat și el, tâmpitul, că altfel cum să-i spun când mi-au spus ziariștii că el a făcut o inițiativă să nu mai fie finanțate cultele de la buget, de la Guvern, a avut această inițiativă. Domnul deputat de la Verzi, în loc să alerge pentru noi, cei care l-am susținut, l-am ajutat ca să iasă deputatul constănțenilor, în loc să alerge să ne deblocheze multe lucruri blocate, inclusiv pe chestiuni de mediu, el, domnul de la București, de acolo din sferele lui înalte, are alte preocupări. El se ceartă cu Biserica, se ia de gât cu popii. Un tâmpit!”, a afirmat Mazăre. Mai mult, acesta le-a prezentat participanților la Conferința Organizației Județene a PSD și a cerut, totodată, să voteze dacă sunt de acord cu o rezoluție cu privire la inițiativa deputatului Cernea.„PSD Constanța nu este de acord cu inițiativa deputatului PSD Constanța Remus Cernea prin care se dorește eliminarea finanțării activității cultelor din România întrucât organizația PSD Constanța nu a fost consultată. Solicităm retragerea acestei inițiative parlamentare și în același timp îi solicităm domnului deputat Remus Cernea să-și ceară scuze public. Tuturor, și bisericii și nouă, că a făcut asta în numele nostru”, este rezoluția prezentată de președintele PSD Constanța și votată în unanimitate în cadrul conferinței organizației județene a partidului.Radu Mazăre a mai spus că dacă Remus Cernea nu își retrage inițiativa legislativă „îi rupe picioarele dacă îl mai prinde prin Constanța”.