Derbedei trufaşi, spălaţi şi crime şi borfaşi

Derbedei trufași, spălați și crime și borfași

Au mai trântit o dată cu justiția de pământ, așa, de final de mandat. Interesul național al generalului Oprea nu putea fi trădat, chiar și de dragul unui biet polițist ucis la „datorie”.Să nu credeți că acei senatori care au votat „împotrivă” ori s-au abținut au vreo mustrare de conștiință. Nemernicii sunt imuni. Sunt imuni la lege, la bunul-simț, la moralitate. Am scris de zeci de ori despre frăția mafiotă care s-a închegat în măruntaiele Casei Poporului, făcând din cele mai importante instituții ale statului român adăposturi pentru infractori. De câte ori nu au promis românii că vor ieși în stradă, că își vor căuta fărâma de dreptate, adevăr și mândrie scandând și protestând pe caldarâmul patriei? Nu s-a schimbat nimic și nici nu se va schimba. Și nu din cauza acestor scursuri care infestează spațiul public, ci din cauza noastră. Vom ieși iar în stradă, așa cum s-a întâmplat cu Colectiv, așa cum se va întâmpla cu Gigină. Mulțimea, atâta cât va fi ea, își va striga of-urile, va flutura cinci steaguri și zece benere. Iar apoi, peste două luni, jumătate de țară va vota partidul condus de un infractor condamnat la închisoare, va pune ștampila pe numele acelorași trufași derbedei politici, care zi de zi ne servesc porții de umilințe, asezonate bine cu demagogie.Iar la 10 noaptea vom privi ca boii la exit-poll-uri și vom auzi toți pușcăriabilii cum mulțumesc poporului român pentru voturi și încredere. Aceia care zilele trecute au trântit cu familia și memoria lui Bogdan Gigină de pământ, care au aruncat viața acestui tânăr la coșul de gunoi.Este clar că nu am învățat și nici nu cred să învățăm prea curând ceva din lecțiile predate de parlamentari în cazul Șova, Ponta, Varujan Vosganian, Mircea Diaconu, Laszlo Borbely, Victor Paul Dobre, Ovidiu Silaghi, Vlad Cosma etc. Sunt doar câteva exemple în care haina de parlamentar a fost mai groasă și rezistentă decât pelerina vaporoasă a coanei Justiția, cea oarbă și neiertătoare. Și-au șters javrele mucii și sudoarea pe trena ei, umilind-o și îmbrâncind-o afară din Parlament, acolo unde s-au întărit și s-au dezvoltat cetele de infractori.Și prin aceleași catapulte politice, vor sări și acum peste zidurile Casei Poporului, propulsați, bineînțeles, de voturile alegătorilor. Și să mai ziceți că nu ne merităm soarta... Democrația și reprezentativitatea se asigură prin vot și nu prin mișcări de stradă. Nu ne putem alege conducătorii prin puterea strigătelor și a pumnilor, ci prin tăvălugul ștampilelor care ar trebui să îi șteargă pe acești mafioți definitiv din cărțile de istorie.Problema cea mare nu este că nu știm cum să o facem, dar nu prea avem cum. Deoarece, ascunși pe aceleași liste odioase, partidele vor stre-cura noi și noi generații de „penali” în contul unor donații generoase în buzunarele liderilor sau ale unor servicii vitale pentru menținerea privilegiilor. Suntem într-un cerc vicios care nu poate fi spart prea ușor, dar poate. Atâta timp cât respectăm o regulă clară: nu mai votați cu infractori, cu partidele lor și cu cei care îi protejează!