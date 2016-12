Deputatul Zătreanu a auzit „strigătul de ajutor al constănţenilor“

Deputatul Zătreanu a auzit „strigătul de ajutor al constănțenilor“

Așa cum anunțam în urmă cu câteva zile, campania „Luați-i Peninsula lui Mazăre!” demarată de „Cuget liber” a suscitat interesul nu doar al constănțenilor, dar și al românilor din Diaspora și, de asemenea, al unora dintre politicienii de la nivel local și central. Menționam atunci că un parlamentar bucureștean, anume deputatul PDL Dan-Radu Zătreanu, anunța, pe pagina Facebook a grupului de susținători ai inițiativei „Salvați Zona Peninsulară Constanța”, că va iniția un proiect de lege prin care Peninsula să fie scoasă din administrarea municipalității și să fie declarată rezervație arheologică și turistică, după modelul Biosferei Deltei Dunării, în ideea de a conserva zona istorică a Constanței, aflată acum într-un înaintat stadiu de degradare. Dan-Radu Zătreanu, membru al Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport din Camera Deputaților, a explicat ieri, pentru „Cuget Liber”, că dorința sa de a face un gest pentru salvarea Zonei Peninsulare vine ca urmare a faptului că, după terminarea Facultății de Căi Ferate, Drumuri și Poduri din cadrul Institutului de Construcții București, a lucrat un an în Constanța, orașul rămânând și acum unul dintre reperele sale. „Sunt născut în București, dar după ce am terminat facultatea - sunt inginer de profesie - am obținut repartiție în Constanța și am muncit un an, în 1981, la Șantierul Național Canalul Dunăre - Marea Neagră. Constanța mi-e foarte dragă și, deoarece cunosc Zona Peninsulară și monumentele de acolo, vreau să încerc să fac ceva, astfel încât să salvăm zona de la degradare”, a afirmat parlamentarul. Zătreanu a precizat și că interesul său pentru acest proiect are rădăcinile într-o acțiune similară, fiind vorba despre centrul istoric al Bucureștiului, și anume Lipscani, de a cărui conservare a fost preocupat în cele două mandate de consilier local municipal în Primăria Capitalei. Pe marginea inițiativei legislative prin care se intenționează intrarea Peninsulei din Constanța în patrimoniul național, ca rezervație arheologică și turistică, deputatul a declarat că lucrează, în acest moment, la proiect și că, pentru a fi sigur că pârghiile juridice permit acest demers, a apelat la mai mulți avocați. „Am discutat cu juriști și avocați și, ca idee generică, ei mi-au spus că proiectul e realizabil. Însă, oricum, înainte de a fi depus, proiectul va trece prin Consiliul legislativ al Camerei pentru raport, pentru a se ști dacă este legal sau nu”, a subliniat Zătreanu. Specificând că nu își dorește politizarea demersului său, deputatul democrat liberal susține că nu cunoaște motivele pentru care zona istorică a Constanței a fost lăsată de administrația locală să ajungă în acest stadiu: „Mi-e greu să-mi dau cu părerea pentru că nu cunosc motivele. Nu am vorbit cu Radu Mazăre. Dar, oricum, acest proiect este și trebuie să fie pentru constănțeni”. Nu în ultimul rând, parlamentarul bucureștean și-a exprimat speranța ca și alți colegi de-ai săi din Camera Deputaților să-l sprijine în acest demers: „Sigur, rămân principalul inițiator, dar eu sper ca alături de mine să vină și deputatul Maria Stavrositu, care îmi este coleg și în Comisie, dar și deputatul Constantin Chirilă. În plus, sper în ajutorul Ralucăi Turcan, care știu că este adepta unor astfel de măsuri de conservare a zonelor istorice”. Cât despre petiția online pe care a semnat-o, Dan-Radu Zătreanu sus-ține că a făcut acest demers dat fiind faptul că a considerat-o drept „un strigăt de ajutor al constănțenilor”.