Deputatul Varol Amet, suspendat din UDTTMR! "Nu ştiu, am auzit şi eu, dar nu am primit nimic"

Deputatul Varol Amet, suspendat din UDTTMR! "Nu știu, am auzit și eu, dar nu am primit nimic"

Deputatul Varol Amet a fost suspendat din calitatea de membru al Uniunii Democrate a Tătarilor Turco-Musulmani din România (UDTTMR) ca urmare a faptului că a acționat în instanță mai mulți membri ai UDTTMR, dar și Uniunea care l-a trimis în Parlamentul României.„În statut, există o prevedere care spune că orice membru al UDTTMR care acționează în instanță Uniunea este suspendat. Deoarece Varol Amet a dat în judecată UDTTMR, s-a luat această decizie. Mai mult, la secretariatul Grupului parlamentar al minorităților naționale din cadrul Camerei Deputaților a fost trimisă o adresă prin care se aduce la cunoștință acest lucru și, implicit, că, până la alegerile din noiembrie 2016, UDTTMR nu mai este reprezentată de Varol Amet, ci de Ibraim Iusein, de la UDTR”, a declarat o sursă din cadrul UDTTMR.Contactat telefonic, deputatul Varol Amet a spus că a auzit și el acest lucru, însă nu a fost, deocamdată, informat.„Am auzit și eu, dar nu am primit nimic. Nu am fost informat. Și nici nu m-a sunat cineva de la UDTTMR să mă anunțe. Cred că așa era normal, să mă sune să mă anunțe. O să sun eu acum, să aflu exact. Nu mi se pare normal să fiu suspendat. Eu sunt membru activ din 2008. Nu știu de prevederea asta din statut, nu există așa ceva, o să mă uit să văd, dar eu nu am dat în judecată Uniunea. Eu doar am contestat organizarea Congresului din ianuarie, deoarece am constatat anumite nereguli și am acționat în instanță anumite persoane. Oricum, eu o să mă duc în continuare la Uniune, pentru că Uniunea nu înseamnă doar câteva persoane, sunt atâția membri înscriși. La alegerile din 2012, eu am fost ales de toată Uniunea, eu îi reprezint pe ei”, a declarat Varol Amet.Cu toate că Varol Amet susține că nu a acționat în instanță UDTTMR, la Jude-cătoria Constanța - secția civilă, apare ca înregistrat, pe data de 22 ianuarie 2016, dosarul nr. 1071/212/2016, având ca obiect - anulare act. Părțile dosarului sunt Varol Amet și Gafar Metchiure, care au calitatea de reclamanți, și Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România, Gelil Eserghep, Ersun Anefi și Menan Samir, în calitate de pârâți. Primul termen de judecată va avea loc la data de 9 martie. Practic, din câte se înțelege, Varol Amet solicită anularea actului care contestă organizarea Congresului UDTTMR ce a avut loc la începutul acestui an.„Între turci și tătari a existat mereu o bună colaborare“ Pe de altă parte, contactat telefonic, și deputatul Ibram Iusein a spus că a auzit de suspendarea lui Varol Amet din UDTTMR, dar nu a fost informat pe această temă în mod oficial. „Nu am fost informat oficial despre această problemă legată de Varol Amet. Sincer, am auzit și eu, dar așa, la stadiu de bârfă. Desigur că sunt de acord să reprezint și UDTTMR dacă o să fie nevoie, până la alegerile din luna noiembrie. Între turci și tătari a existat mereu o bună colaborare”, a spus Ibram Iusein.Reamintim că, în luna ianuarie, Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România a desemnat, în cadrul Congresului Național, noua conducere a organizației pentru următorii patru ani, precum și candidatul pentru funcția de deputat în Parlamentul României pentru mandatul 2016 - 2020.Astfel, Gelil Eserghep a fost reconfirmat în funcția de președinte pentru un nou mandat (384 voturi pentru, 4 voturi împotrivă și două abțineri), în timp ce candidat pentru funcția de deputat în Parlamentul României a fost desemnat actualul subprefect Ersun Anefi (387 voturi pentru, 1 vot împotrivă și două abțineri). Cel de-al doilea candidat pentru fotoliul de parlamentar a fost actualul deputat Varol Amet, care a obținut doar 5 voturi pentru, două abțineri și 383 de voturi împotrivă.La timpul respectiv, pentru prima dată în istoria UDTTMR, raportul de activitate al deputatului în funcție, Varol Amet, nu a trecut de votul membrilor congresului, el fiind astfel respins.În plus, în cadrul congresului din ianuarie, a fost votată și noua conducere a UDTTMR. Alături de președintele Gelil Eserghep, au mai fost reconfirmați pe funcții vicepreședinții Samir Menan, Demirel Caiali, Nagi Gelal și Ateș Casimceali, precum și secretarul general Elvis Ismail.