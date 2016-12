Deputatul Valeriu Steriu a demisionat din PSD pentru a adera la grupul parlamentarilor independenţi

Deputatul Valeriu Steriu a demisionat din PSD pentru a adera la grupul parlamentarilor independenți

Deputatul Valeriu Steriu a declarat ieri că, după o analiză a perioadei în care a activat în partid, a decis să plece din PSD pentru că nu și-a putut respecta promisiunile făcute ca deputat, precizând că dorește să-și arate competențele mai mult în zona tehnică decât în cea politică. Deputatul a arătat că, alături de ceilalți parlamentari independenți, va putea promova proiecte de lege privind reforma în agricultură. „Al doilea mare motiv a fost din punct de vedere al Colegiului în care am fost ales deputat. M-am angajat să rezolv multe probleme și, cu părere de rău, spun că nu am realizat. Acum o voi lua proiect cu proiect, și sper să fac măcar o parte din ce am promis”, a declarat fostul social-democrat. Întrebat dacă există șanse să revină asupra deciziei și să rămână în PSD, în urma unor discuții cu liderii social-democrați, Steriu a spus că le va răspunde acestora „cu drag și cu respect că rămân colegi de Parlament”, dar că pleacă alături de „vechiul prieten”, Gabriel Oprea. Deputatul a respins varianta renunțării la mandat pentru o funcție guvernamentală în domeniul agriculturii, susținând că dorește să rămână în Legislativ.