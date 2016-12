Deputatul Remus Cernea, solidar cu Alexandra Stan

Deputatul Colegiului 9 din Constanța, Remus Cernea, spune că se solidarizează cu cântăreața Alexandra Stan, care, zilele trecute, a fost victima unei agresiuni fizice și psihice. El a precizat că astfel de acte de violență trebuie condamnate de către opinia publică și sancționate de către lege.„România este o țară cu un grad ridicat de violență domestică, iar acest tip de comportament agresiv față de femei are și o mentalitate patriarhală și prejudecăți vechi despre statutul minor al femeii în raport cu bărbatul. Autoritățile întârzie în a trata cu seriozitate și eficiență astfel de situații, iar educația din școli este departe de a ajuta tinerii sub acest aspect, întrucât etica este o disciplină care nu se studiază obligatoriu în România, deși este necesară pentru formarea lor morală și intelectuală. Este important ca persoana vinovată de brutalitățile împotriva Alexandrei Stan, dar și oricine altcineva care a comis astfel de acte să cunoască rigorile legii”, a spus Remus Cernea.El a adăugat că nu există niciun fel de motivație pentru violențele pe care Alexandra a trebuit să le îndure, iar un astfel de coșmar nu ar trebui nimeni să trăiască.„Faptul că o celebritate a căzut victimă răbufnirilor de violență ale unei persoane lipsite de norme morale și de autocontrol demonstrează o dată în plus că problema violenței în societatea noastră și tratamentul aplicat adesea femeilor reprezintă o problemă gravă care cere implicare și măsuri energice pentru a fi diminuată. De fiecare dată când un astfel de agresor scapă ușor, noi și noi acte de violență, noi și noi victime se profilează la orizont”, a mai menționat Remus Cernea.