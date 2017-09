Deputatul PSD, Liviu Pleşoianu, cere expulzarea ambasadorului SUA din România

4

Spuneti-i acestui deputat

Spuneti-i ca el este doar un muritor prapadit.Spuneti-i acestui deputat pesedist ca el si partidul/alianta lui nu reprezinta mai mult de 20% din vointa romanilor.Rezultatul alegerilor este evident.Restul romanilor(de 80%) sunt reprezentati de alte formatiuni politice(20%) sau au considerat pe buna dreptate ca nu exista niciun politician demn sa-i reprezinte in Sfatul Tarii,adica nu au votat(60%).Spuneti-i ca eu ma numar printre cei 60 %.Un procent mare obtinut de un partid politic in procesul electoral nu inseamna automat si un sprijin popular.Spuneti-i ca atunci cand ne vom scula ,noi majoritatea de 60 %,il vom spulbera si pe el si pe gasca lui de hoti. Il vom spulbera pentru ca noi suntem "tara mea". Spuneti-i ca el si partidul lui reprezita doar vointa unei minoritati din aceasta tara.Aceasta minoritate se numeste poporul pesedist iar tara lor este tara aventurierului Dracnea.Din aceasta cauza spuneti-i deputatului ca el nu are voie sa vorbeasca in numele "tarii mele" si ca nu i-am dat voie sa-si spuna parerea nici in numele meu.Si totusi,daca as fi obligat sa aleg intre un supozitor bolsevic sau un trabuc american,spuneti-i ca eu as prefera sa ma fumeze un ambasador american decat sa ajung supozitor bolsevic in curul "capitalistului" rosu Mazare(el, Mazare este doar "modelul" meu de cacapitalist roman postdecembrist).