Deputatul PSD Alexandru Mazăre nu e „pasionat” de pensie

Parlamentarii au votat, printr-o hotărâre aprobată miercuri, 24 septembrie, - ziua discursului președintelui Traian Băsescu în fața Parlamentului - majorarea pensiilor și, mai mult decât atât, ei au eliminat prin această decizie interdicția referitoare la cumulul între pensia specială și indemnizația de parlamentar. De menționat este, de asemenea, că hotărârea este inatacabilă la Curtea Constituțională și că ea a fost deja publicată în Monitorul Oficial. Această decizie nu a fost votată în plen, ci în cerc restrâns, într-o ședință comună a celor două Camere. Curios este însă că există și demnitari care nu au avut habar de această inițiativă și care declară sus și tare că ei nu sunt „pasionați” de pensie. Vicepreședintele Camerei Deputaților, social-democratul Eugen Nicolicea, a fost, potrivit stenogramei date publicității, unul dintre cei mai vehemenți susținători ai hotărârii de majorare a pensiilor parlamentarilor: „Legea nu mai apucă să fie votată în actuala legislatură”, a venit motivația pesedistului vizavi de urgentarea acestei hotărâri. Parlamentarii social-democrați constănțeni nu au fost, se pare, anunțați de existența acestei inițiative pe ordinea de zi și nici nu au aflat, ulterior, de faptul că ea a trecut în unanimitate. Astfel, deputatul PSD Alexandru Mazăre, actual candidat la un mandat de senator pe colegiul cu numărul 3, a menționat: „Nu am știut, nu mă interesează. Nu mă gândesc la pensie, eu am doar 30 și ceva de ani. Nu mă pasionează pensia”, a venit, destul de repezit, reacția deputatului constănțean. El a declarat, de asemenea, că nu a votat și nici nu va vota în sensul măririi pensiilor parlamentarilor. Cu toate acestea, reacția sa a fost destul de ciudată, dat fiind faptul că, în calitate de viitor eventual senator el a lăsat acest subiect - care, fie vorba între noi, a contrariat vineri atât societatea civilă, reprezentanții presei, cât și o parte dintre demnitari - pe seama… „pasiunii”. Cu alte cuvinte, acolo unde „pasiune” nu e, nimic nu e… Există cale de întoarcere La rândul său, deputatul liberal George Dragomir, președintele Organizației Județene a PNL Constanța, a precizat că el comentează pe marginea acestei hotărâri „din auzite”. „Nu am participat la nicio ședință de acest gen, nu am știut de hotărâre. Consider că nu este oportună și nici morală. Dă prost această majorare a pensiilor. Dar, repet, comentez din auzite”, a afirmat deputatul li-beral. Conform explicațiilor sale, „la ședința în care s-a votat hotărârea de majorare a pensiilor ar fi trebuit să participe, teoretic, membrii Biroului Permanent Național al celor două Camere”, a adăugat George Dragomir. Dacă nu sunt de acord cu această decizie, dacă o resping (reamintim că hotărârea este inatacabilă la Curtea Constituțională), parlamentarilor nu le rămâne altceva de făcut decât, potrivit lui Dragomir, „să inițieze un act normativ care să modifice această decizie de majorare a pensiilor”, a conchis liberalul. „Rușinos!” Și deputatul PD-L Laurențiu Mironescu s-a declarat neplăcut surprins de hotărârea de majorare a pensiilor, decizie pe care o consideră, așa cum chiar el a declarat, „inoportună și incorectă”. „Nu am știut de acest proiect, chestia asta a fost votată pe șest”, a ținut să menționeze Mironescu. Totodată, el a explicat că „procedura ar fi trebuit să treacă prin plen, proiectul ar fi trebuit discutat, pe amendamente, în ședința de luni, din Camera Deputaților”. „Ca proiect legislativ, el trebuia să intre, în forma finală, în ședința de marți. Nu sunt de acord cu decizia, este rușinos!”, a mai afirmat deputatul democrat-liberal. Cât privește demersurile viitoare pe care le presupune respingerea acestei hotărâri, Laurențiu Mironescu a explicat că „grupul parlamentar al PD-L va transmite un mesaj vizavi de subiectul «drepturilor sporite» ale parlamentarilor, aspect pe care PD-L l-a contestat și cu alte ocazii”. El a precizat și că „Partidul Democrat - Liberal va discuta pe marginea majorării pensiilor parlamentarilor, cel mai probabil, în ședința Biroului Permanent Național”, eveniment care va avea loc luni.