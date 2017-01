Deputatul PPDD Liliana Mincă: „Este sub demnitatea umană ca la timona CNA să se afle un personaj precum Laura Georgescu“

Deputatul PPDD Liliana Mincă, membru al Comisiei pentru Cultură, culte și mijloace de informare în masă, președinte al Comisiei pentru egalitate de șanse din Camera Deputaților, președinte al Organizației de Femei PPDD, a formulat o scrisoare în care solicită public demisia imediată a președintelui CNA, Laura Georgescu.„Felicit reprezentanții PNL și PDL că au avut, zilele acestea, o acțiune similară, mă bucur că au înțeles, în cele din urmă, imperioasa necesitate a demiterii președintelui CNA. Dar sunt nevoită să amintesc întregii clase politice și tuturor românilor că această solidaritate ar fi trebuit să se manifeste cu mai mult timp în urmă, când eu și grupul parlamentar PPDD am solicitat pentru prima dată demisia sau demiterea doamnei Geor-gescu. Poate că dacă primul nostru semnal S.O.S ar fi fost tratat cu mai multă maturitate, astăzi instituțiile media - și nu numai - nu ar fi fost nevoite să se afle la mâna unui personaj grobian”, se spune în scrisoarea Lilianei Mincă.Ea a mai adăugat că solicită demisia sau demi-terea președintelui CNA și numirea la conducerea insti-tuției a unei persoane care să fie selectată cu mai multă atenție.„Este sub demnitatea umană și sub demnitatea unui stat ca la timona CNA să se afle un personaj pre-cum Laura Georgescu. Consiliul Național al Audiovizualului nu are nevoie de un șef expert în limbaj licențios, agresiv și sfidător. Nici denunțul pe care noi l-am formulat privind posibilele acte de corupție nu a fost un joc de imagine. Do-vada că am avut dreptate sunt recentele mărturii ale unor angajați ai CNA despre atmosfera de teroare susținută de șefa instituției. Un astfel de șef, orientat spre șantaj și mită, trebuie înlocuit de urgență”, a mai spus Liliana Mincă.Reamintim că, la data de 4 iulie, anul acesta, PPDD a formulat un denunț pe care l-a înaintat DNA, în care a cerut cercetarea penală a președintelui CNA pentru săvârșirea infracțiunilor de luare de mită și trafic de influență.