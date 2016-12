Deputatul PMP Adrian Gurzău poate fi reținut

Ştire online publicată Marţi, 04 Octombrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Deputatul PMP Adrian Gurzău poate fi reținut. Decizia a fost luată de colegii săi din Camera Deputaților, cu 137 de voturi pentru și 130 împotrivă. Parlamentarul (ex-PDL, ex-UNPR, actualmente membru al PMP) a fost acuzat de procurorii anticorupție, în dosarul Carpatica Asig, că s-ar fi angajat să-și exercite influența la nivelul membrilor ASF în schimbul parafării unui contract de 270.000 de euro plus TVA.Solicitarea privind reținerea deputatului Adrian Gurzău a fost avizată luni, în Comisia juridică a Camerei, cu 16 voturi „pentru”, cinci „împotrivă” și o abținere. În ceea ce privește cererea de arestare preventivă, aceasta a fost avizată cu 16 voturi „pentru”, trei „împotrivă” și trei abțineri.Procurorul-șef al DNA a cerut Camerei, pe 27 septembrie, prin intermediul Parchetului General, încuviințarea reținerii și arestării preventive a deputatului Adrian Gurzău, sub acuzația de trafic de influență în dosarul Carpatica Asig, transmite Digi24.ro.Potrivit anchetatorilor, în perioada 8 aprilie 2015 - 1 noiembrie 2015, între Adrian Gurzău, deputat și administrator în fapt al unei firme, și Angela Toncescu, la momentul respectiv membru, apoi președinte al CA al SC Carpatica Asig Sa, ar fi survenit o înțelegere, în sensul întocmirii unui contract de prestări servicii între firma parlamentarului și societatea de asigurări.Contractul a fost parafat pe 2 noiembrie 2015. Firma controlată de parlamentarul ex-UNPR trebuia să furnizeze servicii specializate de „relații clienți, info-line, contact center vânzare și marketing”, pe o durată minimă de 5 ani. Pentru primele trei luni, valoarea contractului a fost stabilită la 10.000 de euro plus TVA, urmând ca pentru următoarele 60 de luni valoarea să scadă la 4.000 de euro plus TVA. În total, contractul presupunea plata a 270.000 de euro plus TVA de către societatea de asigurări. „Contractul încheiat a fost păgubos pentru CARPATICA ASIG SA, în contextul în care, la momentul încheierii, societatea de asigurări avea un departament compus din patru angajați ai societății, care desfășurau activități similare, la costuri mult mai scăzute”, se arată în comunicatul DNA.În schimbul contractului, deputatul Gurzău s-ar fi angajat să-și exercite influența pe care o avea asupra unor membri din conducerea Autorității de Supraveghere Financiară, astfel încât să fie influențat votul din Consiliul ASF pentru urgentarea procedurii de avizare a Angelei Toncescu în funcția de președinte al Consiliului de Administrație al S.C. CARPATICA ASIG SA și pentru ca aceasta să nu fie sancționată pentru nereguli constatate în activitatea anterioară.„Totodată, deputatul Gurzău Adrian, prevalându-se de calitatea de demnitar și de membru al Comisiei de cercetare a abuzurilor, corupției și pentru petiții din Camera Deputaților, și-a traficat influența asupra unor membri din conducerea ASF, astfel încât membrii Consiliului AS.F să aprobe prelungirea perioadei de redresare pe bază de plan a SC CARPATICA ASIG SA, deși prin adresa Direcției de supraveghere și control - Sectorul asigurări-reasigurări din 14.07.2015, se propusese Consiliului ASF constatarea stării de insolvență a SC CARPATICA ASIG SA”, mai susțin procurorii.În dosar, procurorii DNA au cerut arestarea preventivă a alte trei persoane: Angela Toncescu, Dan Hosu și Ion Sorin Tatu. Judecătorii ICCJ au respins solicitarea DNA, iar cei trei inculpați vor fi cercetați sub control judiciar.