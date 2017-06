Deputatul Mircea Banias, exclus din ALDE: "Este o execuţie publică"

Deputatul Mircea Banias, exclus din ALDE: "Este o execuție publică"

Deputatul constănțean Mircea Banias, exclus din ALDE, spune că, deocamdată, nu a luat în calcul să plece la alt partid cu toate că au existat colegi parlamentari de la alte formațiuni politice care i-au făcut propuneri pe această temă.El a adăugat că are încredere în justiție și așteaptă ca magistrații să soluționeze contestația depusă de el și ceilalți colegi din ALDE, decizie care ar putea duce la anularea Congresului prin care Călin Popescu Tăriceanu a ajuns președinte. În plus, parlamentarul constănțean a adăugat că, până la momentul în care instanța de judecată va da un verdict referitor la Congresul ce a avut loc la data de 21 aprilie, el va rămâne parlamentar independent.„Decizia prin care eu și ceilalți colegi ai mei am fost excluși din ALDE este o decizie pe care nu o recunosc atâta timp cât pe rolul instanței de judecată există un litigiu ce urmează să fie soluționat pe data de 18 mai. Este o decizie luată de o structură care, din punctul meu de vedere, nu are legitimitate, o decizie abuzivă. Ceea ce s-a întâmplat cu excluderea mea și a celorlalți colegi este o execuție publică. O execuție făcută de o gașcă de indivizi cu interese comune din care eu nu am făcut parte. Eu nu am mai auzit până acum vreodată ca cineva să dea afară din partid trei parlamentari fără să aibă motiv. În plus, mi se pare absurd, cum este cazul domnului Tăriceanu care stă de dimineață până seara și vorbește peste tot de abuzuri, iar în ALDE se exclud parlamentari care au curajul de a se opune deciziilor care nu sunt corecte. Domnul Tăriceanu a recurs la acel Congres ca să se aleagă singur președinte. El nu a câștigat nimic atunci când a avut contracandidat. Cel mai corect ar fi fost să se aștepte decizia instanței, nu să ni se impună să ne retragem contestațiile. Eu am spus încă de la început că indiferent de ce va stabili instanța voi respecta decizia magistraților”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, deputatul Mircea Banias.În cursul zilei de joi, conducerea ALDE a decis ca Mircea Banias să fie exclus din partid. Alaturi de el au mai fost excluși și fostul copreședinte al formațiunii politice, Daniel Constantin, dar și deputatul de la Galați, Eugen Durbacă.„Am avut excluderile unor colegi care s-au opus în ultima perioadă deciziilor partidului și au adoptat anumite poziții duplicitare în legătură cu ALDE. S-au votat trei excluderi din partid în persoana domnului Daniel Constantin, domnului Mircea Banias și domnului Eugen Durbacă”, a declarat vicepre-ședintele la nivel național, Andrei Gerea, după ședințele forurilor de conducere ale ALDE.El a precizat că din 96 de membri prezenți, 92 au fost pentru excluderea lui Daniel Constantin și 91 pentru excluderea celorlalți.Decizia nu este surprinzătoare, existând semnale încă de săptămâna trecută că deputatul Mircea Banias nu mai este în grațiile lui Tăriceanu, la acel moment el fiind schimbat din funcția de președinte al filialei de la malul mării. Mai mult, în locul său a fost numit provizoriu, până la organi-zarea alegerilor județene, vicepreședintele ALDE de la nivel național, Andrei Gerea.„Până săptămâna viitoare cei care au semnat contestațiile în instanță au posibilitatea să le retragă. Dacă își retrag semnăturile, atunci putem să ne vedem în continuare de drum împreună, dacă nu fiecare își alege drumul pe care crede că trebuie să meargă”, a amenințat atunci președintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu.Cu toate acestea, Mircea Banias, dar și ceilalți contestatari au hotărât să nu-și retragă acțiunile din instanță, decizie care i-a costat excluderea din formațiunea politică.Rămâne de văzut ce va decide instanța de judecată la data de 18 mai. În caz că li se va da dreptate contesta-tarilor, Congresul care a avut loc la data de 21 aprilie și unde Tăriceanu a fost ales președinte, va fi anulat. În caz că membrii ALDE care au contestat decizia prin care a fost organizat Congresul vor pierde în instanță, ALDE va merge mai departe cu Tăriceanu la comandă, iar cei excluși vor trebui să-și îndrepte atenția spre alte partide sau spre alte proiecte politice.