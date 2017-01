Deputatul Mihail Boldea rămâne în arest

Ştire online publicată Luni, 02 Aprilie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Deputatul Mihail Boldea rămâne în arest, după ce completul de cinci judecători al instanței supreme i-a respins, astăzi, ca nefondat recursul față de arestarea preventivă pentru 30 de zile în dosarul în care este acuzat de înșelăciune și constituire a unui grup infracțional organizat.Decizia completului de cinci judecători al instanței supreme este definitivă, astfel că deputatul Mihail Boldea va fi cercetat în continuare în arest preventiv.Deputatul Mihail Boldea le-a cerut judecătorilor să nu-l trimită înapoi "în celula aia de patru metri pătrați", alături de "un asasin, un proxenet și un traficant de droguri".Mihail Boldea a spus, în depoziția finală, că nu s-a sustras anchetei, că putea să nu se mai întoarcă niciodată în România, dar că, în semn de bună-credință, după aflarea veștii că este urmărit penal, a căutat imediat o cale să revină în țară pentru a participa la ancheta procurorilor."Vă spun sincer că nu am cunoscut caracterul excepțional al măsurii arestării decât când am fost dus într-o boxă de trei metri pătrați. Vă jur, nu am încercat să mă sustrag actelor de urmărire penală și declarat cu toată răspunderea că știam toate procedurile privind acest demers. De la avizul care trebuie cerut la Camera Deputaților și până la aducerea mea în fața instanței. Eu am zis că vreau să vin și dacă vroiam puteam să nu mă întorc. Care este culpa mea? Nu am spus niciodată nimănui să nu declare nimic și ca avocat le-am dat un sfat juridic, și anume acela de a se prevala la dreptul de tăcere. În acest dosar sunt judecați prietenii și clienții mei. Vă implor! Nu mă terminați fizic, nu mă trimiteți în arestul ăla. Stăm patru inși într-o celulă de patru metri pătrați. Eu, un asasin, un traficant de droguri și un proxenet. Vă implor! Nu mă trimiteți în boxa aia din nou. M-a făcut presa terci, aveam apă caldă o dată pe săptămână, nu sunt un criminal sau asasin", și-a încheiat Boldea declarația finală.La rândul lor, avocații le-au spus judecătorilor că din probele dosarului nu ar rezulta pericolul social de care vorbesc procurorii. Totodată, avocații au arătat că Boldea trebuia ascultat în Camera Deputaților, aceasta fiind o cerință imperativă a normelor penale în vigoare.Înalta Curte de Casație și Justiție a decis, la 22 martie, emiterea unui mandat de arestare preventivă în lipsă pe numele lui Mihail Boldea, pentru 30 de zile, judecătorii instanței supreme admițând propunerea procurorilor DIICOT, care au invocat printre temeiuri și faptul că parlamentarul se sustrage urmăririi penale.Deputatul Mihail Boldea a fost adus în România în 27 martie, mandatul de arestare preventivă emis în 22 martie fiind confirmat atunci de instanța supremă.Decizia instanței supreme de arestare preventivă a fost contestată de Boldea la completul de cinci judecători al instanței supreme, care i-a respins recursul.