Deputatul Mihai Tararache promite plângeri penale miniştrilor care nu răspund la interpelări

Deputatul Mihai Tararache promite plângeri penale miniștrilor care nu răspund la interpelări

Deputatul constănțean Mihai Tararache înscris, recent, în PNL, a organizat, vineri, o conferință de presă, acțiune în cadrul căreia a atras atenția asupra mai multor nereguli care au loc în timpul Guvernului Ponta. Una dintre acestea vizează Legea voucherelor de vacanță.„Sunt deja trei ani de când Guvernul Ponta are puterea de decizie și nu face nimic pentru turismul românesc, tot amână unele decizii. Legea voucherelor de vacanță a fost adoptată acum un an și trebuiau pregătite normele de aplicare. Ele trebuiau făcute până la 1 ianuarie 2015. Suntem în martie și încă nu sunt făcute. Îi cer premierului să adopte în regim de urgență aceste norme. Știu că se poate! Așa cum a făcut cu ordonanța de urgență care a permis migrația aleșilor, așa poate face și cu voucherele de vacanță. Mai este o lună până la începerea oficială a sezonului estival și normele de aplicare nu sunt gata”, a declarat deputatul Mihai Tararache.În urmă cu un an, Tararache a cerut în plenul Camerei Deputaților, primului-ministru și ministrului Finanțelor, să sprijine turismul românesc, propunând în acest sens două măsuri care ar conduce la o creștere a veniturilor din turism.În cele din urmă, dorința sa a devenit realitate, deoarece deputații au decis ca instituțiile publice, regiile autonome, societățile și companiile naționale să poată acorda angajaților vouchere de vacanță în valoare de maximum șase salarii brute minime pe economie. Potrivit legii, voucherele vor permite cumpărarea pachetelor de servicii în unități de turism autorizate.„Voucherele de vacanță, așa cum se vor numi ele, reprezintă o gură de aer pentru turismul românesc, o imensă gură de aer pentru Constanța, pentru tot ceea ce înseamnă turismul de pe litoral. Prin aceste vouchere, va crește numărul turiștilor pe litoral, vor crește investițiile în industria hotelieră, de alimentație publică, sporind astfel și numărul locurilor de muncă în Constanța, aducând un plus calității vieții constănțenilor”, a explicat deputatul Mihai Tararache.Pe de altă parte, tot în cadrul conferinței de presă organizate, vineri, Mihai Tararache a spus că este nemulțumit deoarece nu întotdeauna primește răspuns la interpelările adresate miniștrilor, ceea ce îl va obliga să le facă plângeri penale.„Eu fac diverse interpelări pe anumite teme. Nu întotdeauna primesc răspuns la ele, ceea ce nu este în regulă. Termenul prevăzut de lege în care ei trebuie să răspundă este de 14 zile, dar s-a format așa, o cutumă, în care se primesc în 30 de zile. Bun, am zis că nu este nicio problemă, să fie 30 de zile. Totuși, există situații când nu răspund deloc sau răspund după șase luni și asta nu este în regulă. Am să le fac plângeri penale pentru abuz în serviciu”, a mai punctat parlamentarul Mihai Tararache.