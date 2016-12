Deputatul Mihai Tararache le-a transmis o scrisoare lui Mazăre şi Constantinescu

Deputatul Mihai Tararache le-a transmis o scrisoare lui Mazăre și Constantinescu

Ştire online publicată Sâmbătă, 30 Noiembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Deputatul independent al Colegiului 1 din județul Constanța, Mihai Tararache, a depus mai multe amendamente la Legea bugetului și pentru a le duce la bun sfârșit, el a cerut sprijin liderilor PSD ai județului Constanța. Mai exact, deputatul constănțean le-a trimis o scrisoare președintelui CJC Constanța, Nicușor Constantinescu și lui Radu Mazăre, primarul municipiului Constanța, în care le cere sprijinul pentru propunerile făcute de el la Legea bugetului, amendamente pe care le consideră că sunt în interesul județului Constanța. În continuare, publicăm integral scrisoarea adresată de acesta:„Democrația ne-a permis să alegem diverse căi de exprimare, în funcție de convingerile personale și în baza cărora am promis cetățenilor județului Constanța proiectele politice pe care aceștia le-au analizat și le-au votat, într-o măsură mai mică sau mai mare. Indiferent, însă, de numărul de voturi pe care l-am primit, avem onoarea și obligația de a-i reprezenta pe toți, de a le reprezenta interesele, de a munci pentru a le oferi o viață decentă, atât celor care ne-au acordat votul lor, cât și celor care nu au făcut aceasta. În acest sens, consider că amendamentele pe care le-am propus la Legea Bugetului pentru anul 2014, servesc pe toți cetățenii județului Constanța și, pe cale de consecință, va cer susținerea, prin toate pârghiile politice și administrative pe care le dețineți. Am cerut, prin aceste amendamente, suplimentarea bugetului Educației pentru a putea tinde spre acea țintă propusă în Pactul pentru Educație: 6 % din PIB pentru educație și 1 % pentru cercetare. Consider că subfinanțarea cronică a acestui domeniu extrem de important va afecta în mod ireparabil viitorul României, un aspect care se cere îndreptat în cât mai scurt timp posibil. Am cerut alocarea de sume pentru promovarea turistică a municipiului Constanța, a orașului Năvodari și a județului Constanța. Turismul reprezintă, o cunoaștem cu toții, un sector cu un potențial de creștere enorm, cu beneficii atât pentru economia locală cât și pentru economia României, un fapt ce nu poate fi sub nici o formă neglijat. Un amendament la care țin foarte mult prevede alocarea de fonduri pentru construirea și dotarea unui spital în Năvodari, despre care se vorbește de foarte mulți ani și care reprezintă un proiect vital pentru comunitatea din Năvodari și din localitățile învecinate.Am mai solicitat alocarea de fonduri pentru obiective importante de investiții din județ: asfaltare, rețele de apă, rețele de canalizare, reparații de școli, achiziția de ambulanțe pentru mediul rural - în orașul Năvodari, comunele Lumina, Corbu, Cogealac, Nicolae Bălcescu, Mihai Viteazu, Săcele, Istria. Toate aceste solicitări, au fost motivate prin identificarea surselor de finanțare, prin diminuarea bugetelor mamut ale altor ministere. Ele cuprind nevoi reale ale județului Constanța și ale localităților menționate.Toate aceste solicitări nu sunt adresate Parlamentului României din vreun calcul meschin, menit să servească interese personale ale subsemnatului, ci pentru că avem datoria, ca împreună, să construim un mediu mai bun pentru cetățenii județului, să creștem numărul locurilor de muncă, să asigurăm accesul la educație și la performanță în viață pentru fiecare locuitor, indiferent de opțiunile sale politice.Prin urmare, consider ca o susținere a acestor amendamente, venită din partea liderilor politici și administrativi ai județului Constanța, este un semnal de normalitate și o dovadă a faptului că, în sfârșit, a venit vremea în care interesul cetățenilor este așezat deasupra intereselor de ordin politic”, se spune în scrisoarea transmisă de parlamentarul constănțean Mihai Tararache.