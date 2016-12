Deputatul Mihai Tararache, intervenţie la ministrul Dragnea pentru finalizarea drumului Năvodari - Mamaia

Deputatul Mihai Tararache, intervenție la ministrul Dragnea pentru finalizarea drumului Năvodari - Mamaia

Deputatul Colegiului 1 din Constanța, independentul Mihai Tararache, l-a interpelat pe ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Liviu Dragnea, pe tema drumului ce se reabilitează între localitățile Năvodari și Mamaia.Deputatul Mihai Tararache i-a adus la cunoștință ministrului Liviu Dragnea problema gravă ce persistă de luni de zile, în orașul Năvodari, problemă de pe urma căreia locuitorii orașului Năvodari, ai localităților limitrofe, dar și ai municipiului Constanța au de suferit deoarece de luni de zile trenează reabilitarea și lărgirea drumului care leagă Năvodari de Constanța.„Șoferii au de suferit pentru că, la propriu, își distrug mașinile, toți ceilalți cetățeni au de suferit pentru că ajung cu întârziere la destinație, fie că vin dinspre Năvodari sau înspre Năvodari. Tot orașul are de suferit, inclusiv economic, pentru că, așa cum bine știm, orice întârziere, orice ocolire, în fluxul comercial, costă bani. Această interpelare nu este despre vinovați și găsirea lor, deși toți cei angrenați în proiect au partea lor de vină. Primăria indică principala cauză ENEL, care nu dorește să modifice infrastructura de energie electrică odată cu noile modificări ale drumului, apoi firma constructoare, care întârzie cu lucrările. Vina este comună, a tuturor, într-o măsură mai mică sau mai mare, pentru că în administrație trebuie să primeze dialogul și soluțiile, în beneficiul cetățenilor. Dar, așa cum am spus, această interpelare nu este despre vinovați, ci despre găsirea soluțiilor pentru a ieși din impas, pentru ca lucrările să reintre în grafic, drumul să fie finalizat cât mai repede, iar orașul Năvodari să respire, zona să respire. În doar câteva luni, zona turistică Năvodari - și nu numai - trebuie să poată primi turiști în cele mai bune condiții”, a spus Mihai Tararache.În acest context, deputatul constănțean l-a întrebat pe ministrul Liviu Dragnea ce soluții va găsi pentru a debloca această situație, ce afectează zeci de mii de năvodăreni.„Pentru că ministerul pe care îl conduceți reprezintă un garant al desfășurării în bune condiții a contractului de finanțare, prin fonduri structurale, vă cer să interveniți de urgență, prin personalul specializat al ministerului, în acest impas în care se află, de luni bune, orașul Năvodari, impas care afectează viața năvodărenilor”, a solicitat Tararache.La finalul interpelării, deputatul Mihai Tararache a spus că așteaptă un răspuns de la ministrul Liviu Dragnea, atât oral, cât și în scris, în termenul prevăzut de lege.v v vPotrivit proiectului, drumul dintre Năvodari și Constanța va fi lărgit la patru benzi. De asemenea, vor exista și benzi speciale, atât pentru bicicliști, cât și pentru pietoni, prevăzute cu facilități pentru persoanele cu handicap. În plus, se vor amenaja nouă sensuri giratorii, care vor avea în centru fântâni arteziene. Drumul va fi încadrat de spații verzi, unde se vor planta copaci. Deoarece fluxul de mașini va fi unul foarte mare pe timp de vară, pe traseu vor fi amenajate mai multe parcări, inclusiv pentru autocare, dar și stâlpi de iluminat.Valoarea proiectului este de aproape 60 milioane de lei și ar trebui să fie finalizat în primăvara acestui an.