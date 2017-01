Deputatul Mihai Tararache insistă pentru înfiinţarea unui spital la Năvodari

Deputatul Mihai Tararache insistă pentru înființarea unui spital la Năvodari

Amendamentele depuse de către deputatul PP-DD Mihai Tararache au primit aviz favorabil la Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic.Deputatul Mihai Tararache își exprimă speranța ca la votul în plen, aceste amendamente, care vizează nevoile stringente ale locuitorilor din Năvodari, Lumina, Nicolae Bălcescu, Fântânele, Mihai Viteazu, Istria, Săcele și Corbu, vor fi susținute de toți parlamentarii constănțeni, indiferent de culoarea politică și vor primi, în final, aviz favorabil.În altă ordine de idei, deputatul Mihai Tararache a avut, zilele trecute, o întâlnire cu premierul Victor Ponta, în cadrul grupului parlamentar, unde a pus în discuție problema înființării unui spital în Năvodari. Soluția avansată de premierul Victor Ponta a fost aceea de a se înființa la Năvodari o secție de urgență a Spitalului Județean Constanța.Deputatul Mihai Tararache își exprimă speranța ca Guvernul să rezolve, cât mai curând, această problemă spinoasă a orașului Năvodari, care privește viața a peste 30.000 de năvodăreni.Aflat la primul mandat, parlamentarul constănțean a depus 90 de amendamente la legea bugetului.„Prin amendamentele depuse, am solicitat bani pentru finanțarea unui spital în Năvodari, pentru asfaltarea străzilor din Năvodari și Mamaia Sat, pentru rețelele de apă și canalizare din Năvodari, pentru unități de învățământ, lăcașe de cult și proiecte de infrastructură din Năvodari și localitățile Lumina, Nicolae Bălcescu, Mihai Viteazu, Istria, Săcele, Fântânele și Corbu. Consider că toate amendamentele sunt pe deplin justificate, iar sumele solicitate reprezintă o prioritate pentru oamenii din zonele respective”, a declarat deputatul Mihai Tararache.El și-a exprimat convingerea că amendamentele vor fi susținute de toți deputații constănțeni și a spus că are speranța ca majoritatea din Parlament să guverneze altfel, ținând cont de nevoile tuturor românilor.