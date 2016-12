Deputatul Mihai Tararache: "După doi ani de mandat, nu sunt în totalitate mulţumit de reuşite"

Deputatul Mihai Tararache: "După doi ani de mandat, nu sunt în totalitate mulțumit de reușite"

La fel ca și alți parlamentari constănțeni care au răspuns solicitării noastre de a-și face cunoscută activitatea din Parlamentul României pentru ca cei care le-au dat votul să știe ce preocupări au, deputatul constănțean Mihai Tararache și-a prezentat bilanțul activității parlamentare pe anul 2014.„În toată activitatea depusă de mine, am încercat să mă ridic la nivelul așteptărilor celor care mi-au încredințat responsabilita-tea de a-i reprezenta în Camera Deputaților. Este o responsabilitate pe care mi-am asumat-o încă de la momentul depunerii candidaturii și de la care nu mă voi abate nicio clipă. Cu toate opreliștile pe care le întâmpină un deputat de opoziție, și independent, în activitatea sa, legate de susținerea propunerilor legislative și nu numai, nu am considerat nicio clipă că văicărelile mă vor ajuta să explic unele eșecuri, ci din contră, acestea mă vor face mai puternic și mă vor ambiționa pentru a-mi duce proiectele până la capăt”, a declarat deputatul Mihai Tararache.Referitor la activitatea din anul care s-a încheiat, parlamentarul constănțean a precizat că, în anul 2014, a inițiat 14 propuneri legislative, zece interpelări și întrebări adresate Guvernului, a avut mai multe declarații politice, precum și mai multe luări de cuvânt în plenul Camerei Deputaților, la dezbaterile pe legi sau pe teme economice. Totodată, a avut nume-roase intervenții în cadrul dezbaterilor din comisiile de specialitate în care activează, respectiv la Comisia pentru industrii și servicii și Comisia pentru afaceri europene.„Una din propunerile legislative la care țin foarte mult este cea care se referă la reducerea TVA la produsele de bază, o măsură așteptată de milioane de români. Dintre propunerile legislative, la care sunt inițiator și co-inițiator, o să amintesc aici pe cea care privește siguranța în unitățile de învățământ, modificarea legislației privind regimul deșeurilor, cea referitoare la venitul minim garantat, dar și propunerea privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe. Una dintre satisfacțiile acestui an este adoptarea, de către plenul Camerei Deputaților, a propunerii legislative privind practica elevilor și studenților, al cărei co-inițiator sunt”, a spus deputatul Tararache.El a mai explicat că, prin interpelările pe care le-a făcut referitoare la Universitatea „Ovidius”, au fost repuse în drepturi câteva zeci de cadre didactice, drepturi anulate în mod ilegal anterior. O altă interpelare importantă este cea referitoare la costul exagerat al RCA-ului pentru tineri.„Pe această temă, am demarat procedurile de înființare a unei comisii parla-mentare de anchetă care să verifice abu-zurile, un instrument pe care Parlamentul României îl are la îndemână și prin care poate afla și corecta derapajele din acest domeniu. Am mai avut interpelări pe tema turismului, a cărui dezvoltare o așteaptă toți constănțenii, dar și interpelări care privesc domeniul energiei regenerabile, un alt domeniu de interes pentru județul nostru, cât și cel al energiei termice, legate de costul gigacaloriei, o problemă spinoasă pentru toți constănțenii”, a explicat Tararache. El a mai adăugat că o altă satisfacție pe care a trăit-o la finalul anului trecut o reprezintă reducerea TVA la serviciile turistice, o altă promisiune din campanie. „Prin această măsură, turismul românesc raportează o altă victorie de etapă, care trebuie completată, de anul viitor, cu scăderea TVA la toate serviciile turistice, așa cum o cer operatorii din turism, și cu legea turismului, de care Constanța și România au mare nevoie”, a spus tânărul parlamentar constănțean.În altă ordine de idei, Mihai Tararache a amintit faptul că, la finalul anului 2014, la dezbaterile pe Legea Bugetului pentru 2015, s-a luptat pentru diverse proiecte de investiții care privesc economia Constanței, a orașului Năvodari, dar și a comunelor Corbu, Săcele, Istria, Lumina, Nicolae Bălcescu, Mihai Viteazu. „După doi ani de mandat, pot spune că nu sunt în totalitate mulțumit de reușite, dar, chiar dacă nu au fost atâtea realizări pe cât mi-aș fi dorit, am continuat și voi continua să-mi fac datoria de reprezen-tant al județului în Camera Deputaților. Totodată, voi continua să monitorizez și să critic, argumentat, activitatea administrației locale constănțene, iar experiența pe care am dobândit-o în acești ani o voi pune la dispoziția constănțenilor prin toată activitatea mea și de acum înainte”, a mai spus deputatul constănțean Mihai Tararache.