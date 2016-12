Deputatul Mihai Tararache cheamă Corpul de Control al ministerului Sănătăţii la Spitalul Judeţean

Deputatul Mihai Tararache cheamă Corpul de Control al ministerului Sănătății la Spitalul Județean

Scandalurile care au avut loc în ultima perioadă vizavi de problemele semnalate de mai multe mămici din Constanța referitoare la Secția de Pediatrie a Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța nu au rămas fără ecou la nivel național.Deputatul independent al Colegiului 1 din Constanța, Mihai Tararache, a adresat o interpelare ministrului Sănătății, Nicolae Bănicioiu. Parlamentarul constănțean i-a adus la cunoștință reprezentantului Guvernului problemele semnalate de constănțeni și a solicitat ca la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța să fie trimis Corpul de Control. Totodată, Tararache a semnalat ministrului că acuzațiile la adresa managementului sunt mult prea multe și a cerut chiar demiteri.„Domnule ministru, Spitalul Județean Constanța a fost protagonistul a numeroase scandaluri, generate de incompetența și jaful importat de la instituția căreia i se subordonează. Cel mai recent este cel de la secția de pediatrie, unde foarte multe mămici au semnalat condițiile insalubre, aproape inumane în care sunt tratați copiii în această secție. Mărturiile multora dintre ele au cutremurat întreg orașul, toate acestea reprezentând realitatea sumbră în care se află spitalul și modul cum este administrat. Când vorbim despre actul medical, vorbim despre viața oamenilor, care trebuie să primeze. Când actul medical și managementul sunt expresia indolenței și incompetenței, acestea pot fi catalogate, fără echivoc, drept crime. Cu viața oamenilor nu ne putem juca”, a spus deputatul Mihai Tararache.El a adăugat că a primit numeroase sesizări din partea mai multor constănțeni care se plângeau de condițiile inumane în care se practică actul medical, dar și de faptul că personalul medical devine indolent atunci când nu primește șpagă.„Acuzațiile la adresa managementului SCJU Constanța sunt multiple, mărturiile oamenilor, asemenea. Am primit nu-meroase plângeri în ceea ce privește spitalul, secția de pediatrie, condițiile și practica actului medical de acolo. De la epidemia de enterocolită reclamată, la puricii care pot fi contactați de către copii, la alte boli contactate în spital, la indolența personalului medical atunci când nu primesc șpagă, la condițiile insalubre ale camerelor și ale toaletelor, toate aceste aspecte sunt reclamate de mămicile, nu puține, care pur și simplu au fost șocate și oripilate de condițiile în care copiii lor sunt tratați. Managementul spitalului a dat vina, ca de obicei, pe fondurile insuficiente alocate”, a mai explicat, în Camera Deputaților, Mihai Tararache.La final, după prezentarea mai multor reclamații primite de la constănțeni, Mihai Tararache l-a întrebat pe ministrul Nicolae Bănicioiu dacă a fost informat de către conducerea Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța care ar fi suma necesară reabilitării secției de pediatrie. De asemenea, el a mai spus că, dacă a fost informat, în calitate de parlamentar constănțean dorește să afle când va aloca ministerul pe care-l conduce acești bani necesari pentru reabilitarea secției de pediatrie și a adăugat că așteaptă răspunsul în scris.v v vȘi cum reclamațiile sunt pe zi ce trece din ce în ce mai multe la adresa managementului spitalului constănțean, deputatul Mihai Tararache a considerat că ar fi indicate chiar și demiteri dacă cei abilitați nu pot face față problemelor existente.„Domnule ministru, în calitate de deputat de Constanța, vă solicit să trimiteți Corpul de Control al ministerului la Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța pentru a identifica și remedia gravele deficiente cu care se confruntă spitalul, pentru că problemele nu sunt numai la această secție. În plus, vă rog să luați măsurile ce se impun, chiar și demiteri, pentru că nu ne putem juca cu viața oamenilor la nesfârșit”, și-a încheiat deputatul Mihai Tararache interpelarea către ministrul Sănătății.