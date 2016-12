Deputatul Mihai Tararache a cerut premierului să sprijine turismul românesc

Referitor la acest subiect, deputatul constănțean Mihai Tararache a precizat că, așa cum a spus-o și la dezbaterea din Comisia pentru Industrii și Servicii, turismul românesc are nevoie de această lege din mai multe considerente. Mai mult, parlamentarul constănțean a cerut în plenul Camerei Deputaților, primului-ministru și ministrului Finanțelor, să sprijine turismul românesc, propunând în acest sens două măsuri care ar conduce la o creștere a veniturilor din turism.„Am cerut susținerea pentru proiectul de lege care înlesnește acordarea de tichete de vacanță bugetarilor, proiect de lege care a fost dezbătut în Comisia pentru industrii și servicii, al cărui membru sunt. Gândiți-vă ce ar însemna pentru Constanța câteva sute de mii de turiști anual, turiști care acum nu ajung pe litoralul românesc. De ase-menea, am mai cerut reducerea TVA la tot pachetul de servicii turistice, din considerentul că, în acest moment, pachetele tu-ristice pe care România le oferă sunt considerabil mai scumpe în comparație cu țări precum Grecia, Bulgaria, Turcia. Re-ducând nivelul TVA la aceste servicii, competitivitatea va crește, iar nivelul de colectare a taxelor va crește, reducându-se astfel tentația evaziunii care există la nivelul de 24%”, a declarat Mihai Tararache.El a mai adăugat că, în aceste momente, în administrația publică se născocesc fel și fel de sporuri, care mai de care mai năstrușnice, cum ar fi sporul de dificultate, sporul de ajuns la timp la muncă, sporul de xerox, dar și altele.„Dacă în locul acestor sporuri s-ar acorda aceste tichete de vacanță, am rezolva mai multe probleme. Foarte mulți dintre acești oameni n-au mai fost în vacanță din anii ’90. Prin acor-darea tichetelor, am rezolva, în primul rând, o problemă socială, deoarece orice om are nevoie, la un moment dat, de o perioadă de odihnă și relaxare după o perioadă de muncă. În al doilea rând, gândiți-vă că toți acești bani, sub formă de tichete de vacanță, care intră în economie sunt bani albi. Pe orizontală se vor crea foarte multe noi locuri de muncă, o problemă actuală pe care o auzi în gura tuturor politicienilor, dar pentru care nimeni nu face nimic. Gândiți-vă ce ar însemna pentru Constanța câteva sute de mii de turiști în plus, anual. Doar atunci am putea spune că turismul merge în Constanța. În final, ca deputat de Constanța, am lansat un apel disperat al constănțenilor pentru premier, să susțină turismul românesc, pentru că e păcat să ai așa o resursă precum o avem noi românii și să nu o fructificăm la adevărata ei valoare”, a mai spus deputatul Mihai Tararache.