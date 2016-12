Deputatul Mihai Lupu consideră că reducerea CAS va duce la stimularea mediului privat

Unul dintre cele mai importante obiective ale Partidului Național Liberal, asumate în programul de guvernare, este cel referitor la relaxarea fiscală și la reducerea taxării muncii în vederea atragerii de investiții, precum și a stimulării pieței locurilor de muncă.În acest sens, deputatul constănțean Mihai Lupu, de la PNL, a făcut o declarație politică în care a susținut că liberalii propun ca în prima etapă, de la 1 ianuarie 2014, CAS la angajator să fie redus cu 3%.Mai exact, parlamentarul a spus că, după primul an de guvernare USL, PNL, prin miniștri săi, susține că a venit și vremea măsurilor de relaxare fiscală, acestea putând fi aplicate începând cu anul 2014, ținând cont de faptul că în 2013 rezultatele politicilor Guvernului USL relevă o creștere economică de peste 2%.„Am început acest an de guvernare USL cu repararea acelor greșeli teribile ale fostelor guverne ale PDL, care au prejudiciat, destul de împovărător din punct de vedere financiar, atât pensionarii, cât și salariații, precum și alte categorii sociale. De asemenea, am luat toate măsurile necesare pentru a asigura stabilitatea economiei românești, dar și consolidarea creșterii economice. Am mai făcut de curând un pas important și chiar unul deosebit de curajos, am putea spune, în comparație cu deciziile guvernelor precedente, prin reducerea substanțială a TVA la pâine și la întreg lanțul tehnologic, până la 9%”, a declarat Mihai Lupu.El a precizat că liberalii știu foarte bine că mai sunt încă foarte multe lucruri de făcut pentru a respecta angajamentele programului economic de guvernare, și de aceea, consideră că mediul privat nu mai poate aștepta la nesfârșit gurile de oxigen promise, dar, mai ales, necesare, pentru stimulare, pentru acumulare de capital și pentru impulsionarea creării de noi locuri de muncă.„Este evident faptul că nici investițiile străine nu pot fi atrase doar cu măsuri sociale, iar România nu ar mai avea șansa de a deveni competitivă din punct de vedere fiscal pentru potențialii mari investitori, dacă nu ne asumăm cât mai curând și decizii în privința revederii impozitării, în sensul reducerii contribuțiilor de asigurări sociale și a taxei pe valoare adăugată. Ca liberal, cred că este foarte important să privim cu celeritate solicitările mediului de afaceri, dar și să venim cu soluții cât mai corecte la problemele semnalate de prea multă vreme și nerezolvate de nimeni până acum. De asemenea, cred că avem responsabilitatea de a veni cât mai rapid și cu măsuri cu adevărat eficiente în sprijinul întreprinzătorilor, deoarece ei reprezintă motorul economiei românești”, a mai spus Mihai Lupu.