Deputatul Maria Stavrositu este de acord cu un Guvern de tehnocraţi

Tehnocratii nonautocrati

D-na Stavrositu se tine de cotzcarii.Pe un ton bascalios vrea sa ne convinga de bunele ei intentii in ale ,,modelingului politic''.Ea,deputata ,croseteaza dupa un model mai rar intilnit;un nou raport de forte pe scena politica,guvern de tehnocrati.Practic,dupa ce au fost alesi si au gustat din dulcele amar al guvernarii si al turismului politic pe la tot felul de simpozioane ,acum cauta chilipiruri prin cambuza cu tehnocrati fara blazon politic ,pentru a le pune in mana insuccesul fierbinte al guvernarii.Cea ce inseamna ca,un politician solicita depolitizarea guvernarii,adica isi da cu stingul in dreptu sau invers, negandu-si propria-i preocupare pentru care este ,,renumerata''.Sa intelegem ca resursele interne ,portocalii ,au fost epuizate si se incearca salvarea puterii printr-o extindere dincolo de competenta manageriala a militantilor sai, la tehnocrati nonautocrati?Adica din aia cu coloana vertebrala facuta din salcie pletoasa.Culmea este ,ca au si aparut amatori;Don Blanculescu ,controlor sef la guvernul Nastase.Rezultatul ?La ferit de control si acum ,Nastase face puscarie.D-na deputat,atita timp cit ati tolerat si tolerati oportunismul,si PDL sa se hraneasca din coruptia multora dintre lideri ,mizind pe mentinrea la putere prin troc,voturi conta galeti si pachete,Romania nu are nici-o sansa sa se modernizeze dupa niste standarde nescrise dar vehiculate ca sunt europene.