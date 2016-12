Deputatul Mădălin Voicu nu poate fi arestat. L-au scăpat colegii

Plenul Camerei Deputaților a respins, ieri, cererile DNA prin care se solicita încuviințarea reținerii și arestării preventive a deputatului Colegiului 10 din Constanța, Mădălin Voicu, care este acuzat de fapte de corupție.La prima cerere, cea de încuviințarea a reținerii s-au înregistrat 170 de voturi „împotrivă” și 116 „pentru”, iar la cea de arestare rezultatul a fost de 158 voturi „împotrivă” și 103 „pentru”. În ambele cazuri, votul în plen a fost secret cu bile.Înainte de începerea votului, deputatul social-democrat Mădălin Voicu le-a cerut colegilor parlamentari să nu încuviințeze reținerea și arestarea sa preventivă pentru că este nevinovat și ar fi „o umilință îngrozitoare” pentru el.„Refuz să cred că cineva mă poate considera vinovat. Eu nu înțeleg de ce am soarta aceasta, când eu sunt un om cinstit, educat și fără pete. Vă rog să nu încuviințați reținerea și arestarea mea, pentru că sunt nevinovat și asta ar fi o umilință îngrozitoare pe care o duc, dacă Doamne ferește s-o întâmpla, dar este inadmisibil să mi se întâmple mie și altora chestiuni care țin de un fel de presiune, într-o țară care se pretinde democratică. Nu cred că cineva dintre dvs mă poate bănui pe mine de trafic de influență. Se poate reține din rechizitoriu o singură chestiune, care, după părerea mea, nu are nimic în comun cu traficul de influență, că am dat un telefon domnului Teodorovici la rugămintea lui Nicolae Păun să-l primească, nediscutând despre subiect”, a afirmat Mădălin Voicu, în plenul Camerei Deputaților.Reamintim că, anterior, comisia juridică a Camerei Deputaților avizase favorabil cererile DNA de reținere și arestare preventivă în cazul lui Mădălin Voicu.Social-democratul Mădălin Voicu a câștigat mandatul de deputat în 2012, pe listele USL Constanța. Cu toate că el nu este constănțean, Voicu a fost sprijinit de gruparea Mazăre - Constantinescu pentru a ajunge parlamentar de Constanța. În mo-mentul de față se află în exercitarea celui de-al cincilea mandat de deputat.