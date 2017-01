Deputatul Ion Stan a demisionat din PSD

Vineri, 21 Decembrie 2012

Deputatul Ion Stan a demisionat din PSD, după ce Camera Deputaților a respins, astăzi, prin vot, ridicarea imunității acestuia.Potrivit anchetatorilor, deputatul PSD Ion Stan i-ar fi cerut denunțătorului său, omul de afaceri Nicușor Dima, "câte două milioane, de benzină", pentru cele 600 de mașini pe care intenționa să le folosească în campanie, la rândul său Dima estimând că este vorba despre "un miliard, un miliard două sute"."Pentru obiectivele noastre legate de MCV, intrarea în spațiul Schengen, e un rezultat rău. Eu am votat în această idee pentru ridicarea imunității, însă decizia plenului e foarte clară, domnul Stan va fi cercetat în continuare în stare de libertate, trimis în judecată și instanța se va pronunța (...) Lucrul acesta ne va afecta în mod clar în rapoartele internaționale. Nu mai poate face parte nici din grupul PSD, nici din PSD și soluția ar fi ca domnia sa să-și dea demisia din Parlament, cum și-a dat-o și fostul deputat Trășculescu pentru a nu se considera că se ascunde în spatele imunității parlamentare, inclusiv referitor la cererea de reținere și arestare (...) Dacă nu pleacă din PSD, organiza Dâmbovița va face acest lucru (a-l exlcude din partid, n.r.) însă lucrul acesta tot nu rezolvă cererea referitoare la imunitate, ci doar eventuala demisie pe care eu i-o cer în mod public. Mi s-a spus că sunt probe clare pentru ridicarea imunității. Soluția este dincolo de îndepărtarea sa din PSD, sper ca domnia sa să-și dea demisia din Parlament. Lucrul ăsta ne va afecta rapoarte internaționale. Nu am apucat să am o discuție cu fiecare dintre parlamentari, am anunțat public decizia politică a PSD", a declarat premierul Victor Ponta, citat de realitatea.net.